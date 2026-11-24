Bouygues Telecom a écoulé 5 000 forfaits B&YOU Pack Deezer et Pack Amazon Prime en une seule semaine de Black Friday. Un démarrage qui conforte l'opérateur dans son idée de réunir forfait mobile et services de divertissement sur la même facture.
Sept semaines après leur lancement, les forfaits B&YOU Les Packs commencent à « faire leur trou » auprès du grand public. Pas moins de 5 000 Packs Deezer et Amazon Prime ont trouvé preneur en une semaine, à la faveur du Black Friday, selon des chiffres dont Clubic a pris connaissance en exclusivité. Ces forfaits mobiles sans engagement intègrent directement un service numérique, sur une facture unique. Les ventes se sont toutefois faites à prix remisé, sur une offre affichée en quantité limitée. Mais le pari est gagné pour l'opérateur.
Les Packs B&YOU ont passé leur premier test grandeur nature
Les 5 000 ventes ne concernent que les deux derniers-nés de la gamme, lancés le 5 octobre, à savoir le B&YOU Pack Amazon Prime et le B&YOU Pack Deezer. La formule comprend un forfait sans engagement de 170 Go en 5G, dont 60 Go utilisables en Europe et dans les DOM, avec des appels et SMS illimités. L'un des packs fournit Prime Video, avec la livraison Premium gratuite et un accès anticipé aux Ventes Flash. De l'autre, c'est Deezer Premium qui est livré, pour écouter sa musique en illimité et en meilleure qualité. Notons que nous parlons de packs réservés à l'ouverture d'une nouvelle ligne, sur le site de Bouygues Telecom.
Pour l'occasion, l'opérateur a accordé une remise de 3 euros par mois sur les deux packs. Le Pack Prime s'affiche ainsi à 14,99 euros, contre 17,99 euros lors de son lancement, et le Pack Deezer profite de la même ristourne sur un prix de départ de 19,99 euros. Pour Bouygues Telecom, cette semaine de promotions Black Friday a servi de banc d'essai, et le résultat dépasserait ses attentes internes.
Du coup, chez l'opérateur, forcément, on savoure. « Ces résultats confirment que nous avons vu juste : nos clients attendaient une offre qui simplifie réellement leur quotidien numérique et font le choix d'un forfait qui embarque directement leurs services préférés », se félicite Marc Laurier, directeur marketing grand public de l'opérateur. Bouygues Telecom en est convaincu, les Français ne veulent plus jongler entre leur forfait d'un côté et leurs abonnements de divertissement de l'autre. L'argument d'une seule facture, et d'un service accessible depuis le téléphone comme sur les autres écrans semble avoir fonctionné.
Une recette forfait et streaming appelée à s'enrichir
Ce démarrage réussi prolonge celui du B&YOU Pack beIN SPORTS, l'aîné de la famille, lancé en juin pour les 15 ans de la marque, juste avant la Coupe du monde. Affiché à 24,99 euros par mois au lancement des nouveaux packs, il donne accès aux chaînes beIN SPORTS via l'application b.tv, sur deux écrans en simultané. Du sport à la musique, en passant par les séries et les colis, Bouygues Telecom revendique ainsi le titre de premier opérateur à avoir intégré nativement un service numérique au cœur d'un forfait mobile.
Pour étayer son pari, l'opérateur s'appuie sur l'étude Usages et Attitudes réalisée il y a deux ans par Ipsos, pour son compte. Chez les clients qu'il range dans la catégorie des « digitaux autonomes », 86 % ont un abonnement SVOD de type Netflix ou Prime Video, et 31 % sont abonnés à un service de streaming musical comme Spotify ou Deezer. Au quotidien, 52 % passent par leur mobile pour regarder des vidéos ou la télévision, ou pour écouter de la musique. Hier encore, s'affichait sur le site de Bouygues Telecom une « Limite des 5 000 bientôt atteinte », en ajoutant que le Pack Prime y est présenté comme une « série spéciale ». Peut-être que ce succès donnera des idées à l'opérateur.
Il sera intéressant de voir comment ces packs se comporteront une fois les étiquettes Black Friday décrochées. D'autant que forfait et abonnement sont indissociables, puisque résilier l'un, c'est résilier l'autre. Les abonnés Prime ou Deezer tentés par l'aventure doivent aussi d'abord résilier leur abonnement en direct, puis se reconnecter avec leurs identifiants habituels pour garder leur historique. Bouygues Telecom, lui, regarde déjà plus loin. « C'est la preuve que cette nouvelle catégorie de forfaits répond à un vrai besoin, et nous avons bien l'intention de continuer à l'enrichir », promet Marc Laurier. Avec de nouveaux services dans les cartons ?