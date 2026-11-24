Pour étayer son pari, l'opérateur s'appuie sur l'étude Usages et Attitudes réalisée il y a deux ans par Ipsos, pour son compte. Chez les clients qu'il range dans la catégorie des « digitaux autonomes », 86 % ont un abonnement SVOD de type Netflix ou Prime Video, et 31 % sont abonnés à un service de streaming musical comme Spotify ou Deezer. Au quotidien, 52 % passent par leur mobile pour regarder des vidéos ou la télévision, ou pour écouter de la musique. Hier encore, s'affichait sur le site de Bouygues Telecom une « Limite des 5 000 bientôt atteinte », en ajoutant que le Pack Prime y est présenté comme une « série spéciale ». Peut-être que ce succès donnera des idées à l'opérateur.