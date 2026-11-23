Apple préparerait une première vague de lancements dès février ou mars 2027, avec deux iPhone, un iPad et deux MacBook. D’autres modèles suivraient au premier semestre.
Ceux qui attendaient un iPhone 18 standard cet automne ont dû prendre leur mal en patience. Après les modèles Pro et le premier pliant d’Apple, l’iPhone Duo, le constructeur aurait prévu de reprendre les présentations dès les premiers mois de 2027. Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman évoque plusieurs lancements rapprochés, répartis en deux temps. De quoi renouveler une bonne partie des produits grand public de la marque avant l’été.
Les iPhone 18 et 18e ouvriraient le bal avec les MacBook
Selon ces informations, Apple viserait les mois de février ou mars pour présenter les iPhone 18 et 18e, un nouvel iPad d’entrée de gamme ainsi que les prochaines générations de MacBook Neo et de MacBook Air. Un programme chargé donc quelques semaines seulement après les fêtes de fin d'année.
Le calendrier se précise pour les deux smartphones. Comme nous l’évoquions à propos des points communs attendus entre les iPhone 18 et 18e, Apple pourrait rapprocher ses modèles standard et plus abordables. Tous deux sont notamment pressentis pour recevoir une puce A20. Il faudra attendre leur présentation pour mesurer ce qui justifierait de choisir l’un plutôt que l’autre.
Côté ordinateurs, le MacBook Neo de deuxième génération pourrait passer à la puce A19 Pro et surtout à 12 Go de mémoire vive (les 8 Go du modèle actuel étaient le point le plus critiqué), avec de nouvelles couleurs parmi les pistes évoquées.
Le MacBook Air adopterait pour sa part la puce M6, sans véritable bouleversement. Pour l’iPad classique enfin, la mise à jour attendue porterait notamment sur l’A19 et l’accès à Apple Intelligence. En effet, l’iPad était le dernier produit d’Apple à ne pas profiter de l’IA et de Siri AI. L’erreur serait enfin réparée.
Les iPad Air et Pro arriveraient dans un second temps
Tout le monde ne serait pourtant pas invité à cette première salve. Gurman place l’iPhone Air 2 et les nouveaux iPad Air et Pro dans une seconde vague, un peu plus tard au premier semestre. On miserait une pièce sur le début du printemps, entre la fin mars et la mi-avril. En effet, Apple a pour habitude de lancer quelques nouveautés à l’arrivée de beaux jours.
Le programme pourrait être plus consistant pour certaines de ces machines. Certaines évolutions des iPad, cuvée 2027, sont déjà plus qu’envisagées par les différentes rumeurs qui circulent dont l’arrivée d’un écran OLED sur l’iPad Air à l’instar de l’iPad mini cette année, et un refroidissement par chambre à vapeur sur le modèle Pro.
Si vous n’avez pas encore craqué sur un nouveau MacBook Pro OLED ou sur un iPhone Duo, il est peut-être judicieux d’attendre encore quelques semaines pour avoir l’ensemble du catalogue disponible afin de faire votre choix. Apple n’entend pas ralentir le rythme de ses sorties, quitte à les étaler maintenant tout au long de l’année.