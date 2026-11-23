Selon ces informations, Apple viserait les mois de février ou mars pour présenter les iPhone 18 et 18e, un nouvel iPad d’entrée de gamme ainsi que les prochaines générations de MacBook Neo et de MacBook Air. Un programme chargé donc quelques semaines seulement après les fêtes de fin d'année.

Le calendrier se précise pour les deux smartphones. Comme nous l’évoquions à propos des points communs attendus entre les iPhone 18 et 18e, Apple pourrait rapprocher ses modèles standard et plus abordables. Tous deux sont notamment pressentis pour recevoir une puce A20. Il faudra attendre leur présentation pour mesurer ce qui justifierait de choisir l’un plutôt que l’autre.

Côté ordinateurs, le MacBook Neo de deuxième génération pourrait passer à la puce A19 Pro et surtout à 12 Go de mémoire vive (les 8 Go du modèle actuel étaient le point le plus critiqué), avec de nouvelles couleurs parmi les pistes évoquées.

Le MacBook Air adopterait pour sa part la puce M6, sans véritable bouleversement. Pour l’iPad classique enfin, la mise à jour attendue porterait notamment sur l’A19 et l’accès à Apple Intelligence. En effet, l’iPad était le dernier produit d’Apple à ne pas profiter de l’IA et de Siri AI. L’erreur serait enfin réparée.