Dans sa dernière newsletter Power On, publiée par Bloomberg, Mark Gurman évoque notamment l’arrivée d’un iPad Air équipé d'un écran OLED au premier semestre 2027.

Cette évolution était attendue depuis plusieurs mois. Elle permettrait à la tablette intermédiaire d’Apple d’abandonner enfin sa dalle LCD, alors que l’iPad Pro utilise déjà l’OLED depuis 2024 et que le nouvel iPad mini vient lui aussi d’adopter cette technologie.

Le changement devrait se traduire par des noirs plus profonds et un meilleur contraste, particulièrement appréciables pour regarder des films, consulter des photos ou travailler sur des contenus visuels.

Cela ne signifie pas pour autant que l'iPad Air récupérera toutes les caractéristiques du modèle Pro. Les précédentes informations provenant de la chaîne d’approvisionnement évoquaient des dalles OLED moins sophistiquées que celles de la gamme supérieure, avec un taux de rafraîchissement qui pourrait rester limité à 60 Hz.

Apple chercherait ainsi à améliorer sensiblement la qualité d’affichage sans effacer les différences entre ses tablettes.