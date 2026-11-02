Apple aurait prévu de renouveler trois familles d’iPad au cours du premier semestre 2027, avec des évolutions importantes pour certains modèles. Écran OLED, processeurs plus rapides et refroidissement amélioré seraient au programme, mais les nouveautés ne devraient pas être réparties équitablement entre les différentes tablettes.
Apple vient à peine de présenter son nouvel iPad mini OLED que les regards se tournent déjà vers les autres tablettes de la marque. Et l’année prochaine pourrait être particulièrement chargée. Selon Mark Gurman, Apple préparerait une nouvelle vague de lancements au premier semestre 2027, avec des mises à jour de l’iPad classique, de l'iPad Air et de l'iPad Pro. Si plusieurs caractéristiques ont déjà fait l’objet de rumeurs, ce calendrier laisse entrevoir un renouvellement presque complet de la gamme en quelques mois.
L’iPad Air se rapprocherait encore un peu plus du Pro
Dans sa dernière newsletter Power On, publiée par Bloomberg, Mark Gurman évoque notamment l’arrivée d’un iPad Air équipé d'un écran OLED au premier semestre 2027.
Cette évolution était attendue depuis plusieurs mois. Elle permettrait à la tablette intermédiaire d’Apple d’abandonner enfin sa dalle LCD, alors que l’iPad Pro utilise déjà l’OLED depuis 2024 et que le nouvel iPad mini vient lui aussi d’adopter cette technologie.
Le changement devrait se traduire par des noirs plus profonds et un meilleur contraste, particulièrement appréciables pour regarder des films, consulter des photos ou travailler sur des contenus visuels.
Cela ne signifie pas pour autant que l'iPad Air récupérera toutes les caractéristiques du modèle Pro. Les précédentes informations provenant de la chaîne d’approvisionnement évoquaient des dalles OLED moins sophistiquées que celles de la gamme supérieure, avec un taux de rafraîchissement qui pourrait rester limité à 60 Hz.
Apple chercherait ainsi à améliorer sensiblement la qualité d’affichage sans effacer les différences entre ses tablettes.
Un iPad Pro mieux refroidi, et un modèle classique qui se fait attendre
Le futur iPad Pro devrait lui aussi profiter d’une mise à jour au premier semestre 2027. Mark Gurman évoque des performances accrues, ainsi que la possible arrivée d’un système de refroidissement par chambre à vapeur.
Déjà utilisé dans les iPhone Pro, ce dispositif permet de mieux répartir la chaleur produite par les composants. Son intérêt serait particulièrement important sur l’iPad Pro, dont le châssis extrêmement fin complique l’évacuation thermique lors des tâches exigeantes.
Les jeux vidéo, le montage ou certains traitements d’intelligence artificielle pourraient ainsi maintenir de meilleures performances sur la durée. Il s’agit toutefois d'une piste de développement déjà évoquée par Bloomberg, et non d'une caractéristique confirmée par Apple.
L'autre information concerne l'iPad d’entrée de gamme, dont le renouvellement se fait attendre. Initialement évoqué pour 2026, son lancement serait désormais envisagé au cours du premier semestre 2027.
Cette tablette devrait surtout bénéficier d'une modernisation de ses composants. De précédentes informations découvertes dans le code d’Apple évoquaient notamment une puce A19, 8 Go de mémoire vive et de nouvelles puces de connectivité. Une évolution qui pourrait notamment lui permettre d’accéder aux fonctions d'Apple Intelligence.
Apple n’a évidemment confirmé aucun de ces projets, ni communiqué de calendrier officiel. Mais après avoir profondément modernisé l'iPad mini, le constructeur pourrait consacrer les prochains mois à remettre le reste de sa gamme au goût du jour, avec des changements plus importants sur les modèles Air et Pro quitte à délaisser un peu son modèle historique.