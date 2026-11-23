Microsoft adapte à l’USB4 une technique utilisée dans les centres de données pour accélérer les échanges entre ordinateurs. La fonction sera d’abord proposée en préversion dans le programme Windows Insider.
Trois mini-PC et trois câbles USB4 ont suffi à Microsoft pour faire tourner en local un modèle d’IA de 235 milliards de paramètres. Le moteur d’inférence répartit les poids du modèle et les calculs entre les machines, ce qui permet de dépasser la capacité mémoire d’un seul PC. Pour les faire communiquer, Microsoft utilise leurs ports USB4 et se passe ainsi de cartes réseau spécialisées et de commutateur.
Ce que le RDMA change entre deux PC
Le RDMA, pour Remote Direct Memory Access, permet de transférer des données directement entre les mémoires de deux ordinateurs en court-circuitant une grande partie de la pile réseau. Sous Windows, cette technique passait jusqu’ici par des cartes dédiées, notamment en Ethernet ou en InfiniBand. Microsoft conserve son API NetworkDirect et lui ajoute un module logiciel qui s’appuie sur les anneaux DMA du contrôleur USB4. Ces structures servent à organiser les transferts en limitant les copies effectuées par le logiciel.
C’est surtout le délai de ces échanges qui compte. Avec le parallélisme tensoriel, les machines se partagent les opérations et s’échangent des résultats intermédiaires plusieurs fois par jeton généré. Sur de petits messages, Microsoft mesure un aller-retour de 28 à 50 microsecondes, soit environ le quart du délai observé en UDP sur Ethernet avec la même liaison USB4. En revanche, dans ce type de configuration, passer d’une liaison USB4 à 40 Gbit/s à une liaison à 80 Gbit/s ne réduit pas sensiblement le délai des échanges. Le débit supérieur profite surtout aux transferts plus volumineux.
Ce que donnent les essais de Microsoft, AMD et Intel
Dans son annonce du 19 novembre, publiée à l’occasion de Microsoft Ignite, Microsoft détaille les premiers essais menés dans son laboratoire et chez ses partenaires AMD et Intel. Le géant du logiciel a relié directement trois mini-PC en USB4 à 40 Gbit/s. Chacun embarquait un processeur Ryzen AI Max+ 395, un GPU Radeon 8060S et 128 Go de mémoire unifiée. Sur ce montage, Qwen3-235B-A22B, quantifié sur 4 bits, a réussi à générer environ 18,5 jetons par seconde. Dans ses propres essais sur trois machines, AMD annonce 21,98 jetons par seconde en génération et 117,98 en traitement du prompt.
Côté Intel, c'est GPT-OSS-120B qui a été mis à l'épreuve sur des PC Core Ultra Series 3 équipés de 64 Go de mémoire chacun et reliés en Thunderbolt 4. Dans cette configuration, le modèle ne tenait pas sur une seule machine. Avec un contexte de 1 024 jetons, Intel a mesuré 49,4 jetons par seconde en génération sur trois PC, puis 54,2 sur quatre. La quatrième machine apporte donc un gain de débit inférieur à 10% dans cet essai.
Pour l’instant, Microsoft conseille des PC de test
Microsoft prévoit de proposer RDMA sur USB4 dans le canal Expérimental (plateformes futures) de Windows Insider, sans préciser quand cette préversion sera disponible. La fonction est par contre désactivée par défaut. Pour l’activer, il faudra modifier le registre et passer en mode de signature de test (test signing), ce qui implique de désactiver le démarrage sécurisé du PC (Secure Boot). Microsoft recommande pour l'instant de réserver cette manipulation à des machines de test.
Le montage impose aussi de regarder de près la connectique. Chaque paire de PC doit être reliée par un câble direct, ce qui mobilise déjà trois ports USB4 par machine et six câbles au total dans un groupe de quatre. Le chaînage dégrade nettement les performances. En cas de coupure, c’est à l’application de rétablir la connexion. Encore faut-il qu’elle prenne en charge NetworkDirect. Microsoft a publié une version dérivée de llama.cpp en open source pour montrer comment l’intégrer.
Le projet s’inscrit dans la stratégie de Microsoft pour l’IA locale, déjà engagée avec Project Zenith. Pour passer de la démonstration au bureau, il faudra que d’autres logiciels adoptent NetworkDirect et que la fonction arrive dans une version stable de Windows. Quant à ceux qui veulent déjà tenter l’expérience, ils peuvent commencer par compter les ports USB4 à l’arrière de leurs machines.
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