Microsoft prévoit de proposer RDMA sur USB4 dans le canal Expérimental (plateformes futures) de Windows Insider, sans préciser quand cette préversion sera disponible. La fonction est par contre désactivée par défaut. Pour l’activer, il faudra modifier le registre et passer en mode de signature de test (test signing), ce qui implique de désactiver le démarrage sécurisé du PC (Secure Boot). Microsoft recommande pour l'instant de réserver cette manipulation à des machines de test.

Le montage impose aussi de regarder de près la connectique. Chaque paire de PC doit être reliée par un câble direct, ce qui mobilise déjà trois ports USB4 par machine et six câbles au total dans un groupe de quatre. Le chaînage dégrade nettement les performances. En cas de coupure, c’est à l’application de rétablir la connexion. Encore faut-il qu’elle prenne en charge NetworkDirect. Microsoft a publié une version dérivée de llama.cpp en open source pour montrer comment l’intégrer.

Le projet s’inscrit dans la stratégie de Microsoft pour l’IA locale, déjà engagée avec Project Zenith. Pour passer de la démonstration au bureau, il faudra que d’autres logiciels adoptent NetworkDirect et que la fonction arrive dans une version stable de Windows. Quant à ceux qui veulent déjà tenter l’expérience, ils peuvent commencer par compter les ports USB4 à l’arrière de leurs machines.