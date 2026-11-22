La nouvelle information ne vient pas des forums Chiphell comme la première, mais du créateur de logiciels bien connus dans la sphère Ryzen, un certain 1usmus, pseudonyme de Yuri Bubliy.

Ce dernier n'est autre que l'auteur des logiciels DRAM Calculator pour Ryzen, ClockTuner pour Ryzen et, surtout, HYDRA. Trois softs unanimement reconnus par la communauté Ryzen. Forcément, quand on crée de tels logiciels, notre parole a un certain poids aussi, les propos de Yuri Bubliy sont surveillés de près, en particulier quand il évoque ces Ryzen Zen 6.

Sur la plateforme X, 1usmus a expliqué que les rumeurs évoquées sont toutes fausses. Tout simplement. Non, les Ryzen Zen 6 n'ont pas été repoussés au second semestre 2027. Non, il n'est pour l'heure pas question de passer à un nouveau nœud de gravure, c'est toujours le N2 de TSMC qui est prévu pour cette première vague de puces. Enfin, non, les fréquences de plus de 6 GHz ne sont pas à l'ordre du jour, là encore, au moins sur la première vague.

En effet, 1usmus laisse planer le doute : peut-être que pour une seconde vague de puces, AMD troquera le procédé N2 pour le N2X qui permet d'atteindre de plus hautes fréquences de fonctionnement. Dans ce cas, on pourra peut-être parler du 6 GHz, voire plus. À l'heure actuelle, à en croire 1usmus, AMD semble donc toujours sur la voie d'un lancement des Ryzen Zen 6 au cours du premier semestre, seulement quelques mois après les EPYC Zen 6 donc.

Quand bien même le marché des serveurs est important et la vente de PC aux particuliers chute nettement, le lancement des Ryzen Zen 6 a son importance. Ils doivent notamment permettre d'augmenter le nombre d'instructions par cycle par rapport à Zen 5 : sur des puces EPYC, AMD a ainsi évoqué des gains atteignant 27 % en moyenne et un nombre de cœurs plus important par CCD ouvrant la voie à des puces radicalement plus puissantes.

Un changement qui ne serait pas anodin et inutile compte tenu des ambitions d'Intel avec sa génération Nova Lake. Aux dernières nouvelles, celle-ci est toujours prévue pour un lancement au cours du premier trimestre. AMD serait donc avisé de ne pas trop laisser le champ libre à son concurrent de toujours, à moins de croire que Zen 5 est encore suffisant pour lutter. Qui sait…