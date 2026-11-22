Des rumeurs démenties par d'autres rumeurs ? Compte tenu du pedigree des informateurs, on a plutôt tendance à croire le dernier bruit de couloir, mais tout cela mériterait une communication officielle.
Alors qu'Intel ne se fait pas prier pour parler de sa prochaine génération de processeurs – Nova Lake –, AMD semble davantage s'intéresser au marché des serveurs (puces EPYC) qu'au marché grand public (puces Ryzen). C'est pour quand ces puces Zen 6 en AM5 ?
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Plus de 6 GHz grâce au nœud N2X ?
Juste avant de partir en week-end, nous étions restés sur une mauvaise nouvelle à propos des futurs processeurs Ryzen en architecture Zen 6 : ils auraient été décalés par AMD.
Un temps prévues pour le premier semestre de l'année prochaine, les puces auraient donc été repoussées de plusieurs semaines/mois et on ne parlerait alors plus que d'un lancement au cours du second semestre 2027, sans plus de précision. Enfin, non, ce n'est pas tout à fait exact puisque la raison de ce report était avancée.
AMD aurait décidé de profiter d’un protocole de gravure plus avantageux : le nœud N2X de TSMC en lieu et place du N2 standard. Un nœud plus moderne qui, de fait, doit être optimisé pour des fréquences de fonctionnement plus élevées. Il n'en fallait pas plus pour que la machine à rumeurs se lance et évoque des fréquences remarquablement élevées pour ces Ryzen Zen 6.
Tenez-vous bien, les bruits de couloir évoquaient d'emblée des fréquences supérieures aux 6 GHz avec, même, la possibilité de voir du 7 GHz dans un avenir plus ou moins proche. Problème, à en croire un autre informateur, tout ceci est erroné.
Des rumeurs toutes démenties une à une
La nouvelle information ne vient pas des forums Chiphell comme la première, mais du créateur de logiciels bien connus dans la sphère Ryzen, un certain 1usmus, pseudonyme de Yuri Bubliy.
Ce dernier n'est autre que l'auteur des logiciels DRAM Calculator pour Ryzen, ClockTuner pour Ryzen et, surtout, HYDRA. Trois softs unanimement reconnus par la communauté Ryzen. Forcément, quand on crée de tels logiciels, notre parole a un certain poids aussi, les propos de Yuri Bubliy sont surveillés de près, en particulier quand il évoque ces Ryzen Zen 6.
Sur la plateforme X, 1usmus a expliqué que les rumeurs évoquées sont toutes fausses. Tout simplement. Non, les Ryzen Zen 6 n'ont pas été repoussés au second semestre 2027. Non, il n'est pour l'heure pas question de passer à un nouveau nœud de gravure, c'est toujours le N2 de TSMC qui est prévu pour cette première vague de puces. Enfin, non, les fréquences de plus de 6 GHz ne sont pas à l'ordre du jour, là encore, au moins sur la première vague.
En effet, 1usmus laisse planer le doute : peut-être que pour une seconde vague de puces, AMD troquera le procédé N2 pour le N2X qui permet d'atteindre de plus hautes fréquences de fonctionnement. Dans ce cas, on pourra peut-être parler du 6 GHz, voire plus. À l'heure actuelle, à en croire 1usmus, AMD semble donc toujours sur la voie d'un lancement des Ryzen Zen 6 au cours du premier semestre, seulement quelques mois après les EPYC Zen 6 donc.
Quand bien même le marché des serveurs est important et la vente de PC aux particuliers chute nettement, le lancement des Ryzen Zen 6 a son importance. Ils doivent notamment permettre d'augmenter le nombre d'instructions par cycle par rapport à Zen 5 : sur des puces EPYC, AMD a ainsi évoqué des gains atteignant 27 % en moyenne et un nombre de cœurs plus important par CCD ouvrant la voie à des puces radicalement plus puissantes.
Un changement qui ne serait pas anodin et inutile compte tenu des ambitions d'Intel avec sa génération Nova Lake. Aux dernières nouvelles, celle-ci est toujours prévue pour un lancement au cours du premier trimestre. AMD serait donc avisé de ne pas trop laisser le champ libre à son concurrent de toujours, à moins de croire que Zen 5 est encore suffisant pour lutter. Qui sait…