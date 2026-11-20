Ce nouveau protocole N2X, conçu spécifiquement pour les processeurs à hautes fréquences de fonctionnement, devrait délivrer jusqu’à 10 % de performances en plus face au protocole actuel N2P, utilisé depuis peu chez TSMC. On comprend donc pourquoi AMD aurait tout intérêt à décaler de quelques mois le lancement de ses nouveaux processeurs de bureau « Olympic Ridge ». Selon ce même informateur, leur commercialisation interviendrait ainsi après le Computex (qui se tiendra du 1er au 4 juin 2027). En d’autres termes, il serait inutile de les attendre au CES, en janvier prochain.

Comme le rapporte VideoCardz, ce retard serait toutefois dû, au moins en partie, au fait qu’AMD donne plus que jamais la priorité à ses puces consacrées à l’IA et aux centres de données. Une démarche clairement affichée par l’entreprise, qui profiterait néanmoins de ce délai pour améliorer le design du chipset des cartes mères qui accueilleront ses futures puces « Olympic Ridge ».

Pour le consommateur, cette attente pourrait donc s’avérer salutaire, avec à la clé des puces gravées selon un procédé plus perfectionné, fonctionnant avec un chipset revu… Sans pour autant qu’il soit question d’un quelconque changement de socket. AMD a déjà confirmé que ses prochains processeurs de bureau seraient bien compatibles avec le socket AM5 actuel (qui sera même utilisé jusqu’en 2029).