Zen 6 au CES ? Peut-être, mais pas pour tout le monde. De nouvelles informations émanant d’un forum informatique bien connu suggèrent qu’AMD repousserait une nouvelle fois la présentation de ses processeurs de bureau « Olympic Ridge », cette fois pour un lancement après le Computex. On vous explique pourquoi ce retard servirait une bonne cause.
Attendus de longue date, les nouveaux processeurs de bureau AMD Ryzen « Olympic Ridge », sous architecture Zen 6 (déjà employée depuis quelques mois par AMD sur le marché des supercalculateurs) n’arriveraient finalement pas sur le marché avant le second semestre 2027. C’est ce que l’on retient de nouvelles informations partagées par le leaker Zhang Zhonghao sur le forum informatique Chiphell. On y apprend qu’AMD aurait décalé le lancement de ces puces pour leur permettre de profiter d’un protocole de gravure plus avantageux : le nœud N2X de TSMC.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Un mal pour un bien ?
Ce nouveau protocole N2X, conçu spécifiquement pour les processeurs à hautes fréquences de fonctionnement, devrait délivrer jusqu’à 10 % de performances en plus face au protocole actuel N2P, utilisé depuis peu chez TSMC. On comprend donc pourquoi AMD aurait tout intérêt à décaler de quelques mois le lancement de ses nouveaux processeurs de bureau « Olympic Ridge ». Selon ce même informateur, leur commercialisation interviendrait ainsi après le Computex (qui se tiendra du 1er au 4 juin 2027). En d’autres termes, il serait inutile de les attendre au CES, en janvier prochain.
Comme le rapporte VideoCardz, ce retard serait toutefois dû, au moins en partie, au fait qu’AMD donne plus que jamais la priorité à ses puces consacrées à l’IA et aux centres de données. Une démarche clairement affichée par l’entreprise, qui profiterait néanmoins de ce délai pour améliorer le design du chipset des cartes mères qui accueilleront ses futures puces « Olympic Ridge ».
Pour le consommateur, cette attente pourrait donc s’avérer salutaire, avec à la clé des puces gravées selon un procédé plus perfectionné, fonctionnant avec un chipset revu… Sans pour autant qu’il soit question d’un quelconque changement de socket. AMD a déjà confirmé que ses prochains processeurs de bureau seraient bien compatibles avec le socket AM5 actuel (qui sera même utilisé jusqu’en 2029).
Zen 6 au CES ? Peut-être, mais sur laptop uniquement
Reste à savoir ce qu’AMD nous réservera pour sa conférence du 5 juin, à Las Vegas. Comme nous l’expliquions en début de semaine, la firme pourrait nous parler de sa nouvelle architecture graphique RDNA 5 (surnommée Alpha Trion, AT, en interne) ou nous parler d’autres puces sous architectures Zen 6 : celles consacrées aux laptops.
Une piste appuyée par le leaker Kepler_L2, qui estime qu'AMD profiterait bien de sa présence au CES 2027 pour lever le voile sur ses puces mobiles « Medusa Point » consacrées justement aux PC portables. Selon lui, la conférence de presse de la firme ne serait toutefois pas consacrée à la présentation de nouveaux GPU ou iGPU RDNA5, ce qui contredit d'autres rumeurs préalables en la matière.
La piste de puces mobiles Zen 6 dévoilées au CES a en tout cas du sens, certaines fuites suggèrent en effet qu’une première fournée de PC portables gaming équipés de processeurs Ryzen sous architecture Zen 6 arriverait bien dans la foulée du salon américain, comme par exemple ceux de Gigabyte qui ont récemment fuité en Russie… Mais dont on ignore cependant le détail à ce stade. En résumé, Zen 6 au CES, oui, probablement, mais sur laptop uniquement.