Cette fuite nous provient en l’occurrence d’une source officielle : l’EEC (Eurasian Economic Commission). Il s’agit de l’organe de régulation de l’Union économique eurasiatique (qui réunit la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizistan).

Les appareils qui utilisent du chiffrement, comme les PC portables, les smartphones ou les tablettes, doivent obligatoirement y être déclarés avant de pouvoir être commercialisés sur ces différents marchés, ce qui explique les nombreuses fuites de produits n’ayant pas encore été annoncés émanant de cette source.

Ces précisions étant faites, on apprend que Gigabyte nous préparerait une trentaine de nouveaux appareils au total, répartis au sein de ses gammes Aorus, Eagle, Gaming et Aero. Ces modèles représente selon toute logique la prochaine génération d’appareils de la marque, attendue début 2027 lors du CES. Nous devrions donc avoir l’opportunité d’en découvrir au moins une partie à Las Vegas, en janvier.