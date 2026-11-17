Gigabyte aura semble-t-il de belles choses à nous montrer au CES. Une fuite en provenance de Russie nous renseigne sur la gamme pratiquement complète de PC portables gamers et créatifs attendus chez la marque taïwanaise début 2027. Voici ce que l’on apprend.
Des PC portables pour les joueurs, qu’ils soient fortunés ou qu'ils le soient un peu moins, mais aussi pour les créateurs de contenus ou les mordus d’IA locale. C’est ce que l’on retient d’une liste, a priori complète, ou presque, ayant fuité cette semaine pour les modèles Gigabyte attendus dans les prochains mois.
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Gigabyte exposé par l’EEC
Cette fuite nous provient en l’occurrence d’une source officielle : l’EEC (Eurasian Economic Commission). Il s’agit de l’organe de régulation de l’Union économique eurasiatique (qui réunit la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizistan).
Les appareils qui utilisent du chiffrement, comme les PC portables, les smartphones ou les tablettes, doivent obligatoirement y être déclarés avant de pouvoir être commercialisés sur ces différents marchés, ce qui explique les nombreuses fuites de produits n’ayant pas encore été annoncés émanant de cette source.
Ces précisions étant faites, on apprend que Gigabyte nous préparerait une trentaine de nouveaux appareils au total, répartis au sein de ses gammes Aorus, Eagle, Gaming et Aero. Ces modèles représente selon toute logique la prochaine génération d’appareils de la marque, attendue début 2027 lors du CES. Nous devrions donc avoir l’opportunité d’en découvrir au moins une partie à Las Vegas, en janvier.
Une trentaine de nouveaux laptops en fuite, dont un modèle RTX Spark
On vous passe le décryptage fastidieux des différents suffixes de ces appareils, renvoyant tantôt à des configuration Intel, tantôt à de possibles configurations AMD, ou carrément à de nouvelles lignées, mais l’on retient que Gigabyte ferait cohabiter de nouveau des processeurs AMD (potentiellement Zen 6) et Intel (potentiellement Nova Lake) sur ses PC portable gaming haut de gamme, dont le futur Aorus Master 16 Gen 3. Ce dernier pourrait d’ailleurs s’équiper de RTX 5070 Ti, 5080 ou 5090 côté GPU, en fonction des options choisies.
Sur le milieu de gamme, représenté notamment par la lignée « Gaming », Gigabyte miserait une nouvelle fois sur des RTX 5050 et 5060, voire 5070. En d’autres termes, il y aurait peu de changement de ce point de vue face au milieu de gamme actuel de la marque… même si l'on peut s’attendre à des évolutions côté affichage ou châssis par rapport à certains modèles comme le très bon Gigabyte Gaming 16 que nous testions l’année dernière.
Plus intéressant, certains documents de l’EEC font mention d’un « AERO AION GR6XK Copilot+ PC » basé sur une plateforme à la mode : RTX Spark. L’appareil serait donc le premier à s'équiper d’une puce NVIDIA N1X chez Gigabyte. On a hâte d’en savoir plus.