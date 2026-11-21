« Votre contenu créatif vous appartient et cela ne changera pas », répond James Ossman, vice-président d'Etsy chargé des opérations clients, dans un message publié sur le forum des vendeurs. La plateforme n'entraîne pas de modèles d'IA « conçus pour copier votre travail original ou remplacer votre créativité », promet-il.

Mais Etsy entraîne bel et bien des modèles sur ce contenu, pour repérer les comptes frauduleux et pour aider les acheteurs à trouver les bons articles dans les résultats de recherche et les recommandations. La plateforme conçoit aussi des outils d'IA pour les vendeurs, dont un outil d'optimisation des fiches produits et des résumés des statistiques de chaque boutique. Etsy traduit en outre leurs annonces pour les acheteurs étrangers, et reprend leurs photos dans ses campagnes publicitaires.

Des sociétés extérieures ont également accès à ce contenu. James Ossman parle de services de détection de la fraude et de partenaires publicitaires, qui font connaître les articles des vendeurs en dehors d'Etsy. Il ne dit pas si ces partenaires peuvent à leur tour entraîner des modèles d'IA sur les créations des artisans, alors qu'Etsy leur accorde ce droit dans ses nouvelles conditions. La plateforme interdit en revanche aux robots des sociétés d'IA d'aspirer ses pages sans autorisation, et elle dit utiliser des outils de sécurité pour les repérer.