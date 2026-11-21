Etsy assure qu'il n'entraînera aucune IA à copier les créations de ses vendeurs, après le départ de nombreux artisans installés depuis des années sur la plateforme. Mais avec ses nouvelles conditions d'utilisation, applicables le 16 décembre, Etsy et ses partenaires auront toujours le droit d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle sur leurs contenus.
Dans la nouvelle version de ses conditions d'utilisation, Etsy s'accorde, ainsi qu'à ses « partenaires et fournisseurs tiers », le droit d'utiliser le contenu des vendeurs pour « développer, entraîner, tester et améliorer les technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique ». L'ancienne version ne parlait pas d'IA, selon le New York Times. Après la découverte de cette clause, Aaron Millard, illustrateur, a supprimé la boutique qu'il tenait depuis près de dix ans. « Il m'a fallu des années pour apprendre et créer mon travail. Je ne laisserai personne me le voler », a-t-il écrit sur Instagram. Kristen et Geoff Zephyrus ont fermé à leur tour Cognitive Surplus, leur marque de papeterie et d'objets pour la maison, vendue sur Etsy depuis 13 ans. Ils accusent la plateforme de pouvoir revendre à d'autres sociétés les données tirées de leurs créations, et selon Aaron Millard, les vendeurs n'ont aucun moyen de refuser.
Etsy entraîne ses modèles sur le contenu des vendeurs
« Votre contenu créatif vous appartient et cela ne changera pas », répond James Ossman, vice-président d'Etsy chargé des opérations clients, dans un message publié sur le forum des vendeurs. La plateforme n'entraîne pas de modèles d'IA « conçus pour copier votre travail original ou remplacer votre créativité », promet-il.
Mais Etsy entraîne bel et bien des modèles sur ce contenu, pour repérer les comptes frauduleux et pour aider les acheteurs à trouver les bons articles dans les résultats de recherche et les recommandations. La plateforme conçoit aussi des outils d'IA pour les vendeurs, dont un outil d'optimisation des fiches produits et des résumés des statistiques de chaque boutique. Etsy traduit en outre leurs annonces pour les acheteurs étrangers, et reprend leurs photos dans ses campagnes publicitaires.
Des sociétés extérieures ont également accès à ce contenu. James Ossman parle de services de détection de la fraude et de partenaires publicitaires, qui font connaître les articles des vendeurs en dehors d'Etsy. Il ne dit pas si ces partenaires peuvent à leur tour entraîner des modèles d'IA sur les créations des artisans, alors qu'Etsy leur accorde ce droit dans ses nouvelles conditions. La plateforme interdit en revanche aux robots des sociétés d'IA d'aspirer ses pages sans autorisation, et elle dit utiliser des outils de sécurité pour les repérer.
- Marketplace d'articles DIY et vintage.
- Plateforme à impact social et environnemental.
- Une version gratuite.
Etsy va réécrire sa clause sur l'IA
En 2022, plus de 20 000 vendeurs avaient cessé de vendre pendant une semaine pour protester contre la hausse de la commission prélevée sur chaque vente, passée de 5 % à 6,5 %, d'après le quotidien new-yorkais. La plateforme essuie aussi des critiques pour avoir laissé des articles fabriqués en série envahir son catalogue, rappelle Engadget.
En octobre, Etsy a imposé aux vendeurs au moins une photo non retouchée de chaque article, pour ne plus tromper les acheteurs avec des images embellies par l'IA. Selon James Ossman, la publication de ces règles, peu avant les nouvelles conditions d'utilisation, a semé la confusion chez les vendeurs.
Dans une déclaration envoyée au New York Times, Etsy a ensuite annoncé qu'il réviserait ses conditions après les plaintes des vendeurs, et qu'il leur enverrait bientôt le nouveau texte. Mais on ne sait pas encore ce que changera cette nouvelle version, ni si les vendeurs pourront enfin refuser que leurs créations servent à entraîner des IA.