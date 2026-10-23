Dans ses nouvelles règles concernant les photographies des annonces, actualisées le 22 octobre, Etsy demande aux vendeurs de présenter au moins une photographie non retouchée du véritable produit, dans un environnement réel.

Pas question, pour ce cliché, de remplacer l’arrière-plan avec une IA, de modifier les couleurs ou de gommer les petits défauts. L’acheteur doit pouvoir voir à quoi ressemble réellement l’article qu’il s’apprête à commander.

Cela ne signifie pas pour autant la disparition des images générées ou retouchées par intelligence artificielle. Les autres photographies d’une annonce peuvent toujours être modifiées, notamment pour améliorer l’éclairage, recadrer l’image ou changer le décor. À une condition : ne pas donner une représentation trompeuse du produit.

Des exceptions sont également prévues pour les articles personnalisés, les objets fabriqués à la demande et certains contenus numériques. Un vendeur proposant un tee-shirt avec un prénom pourra, par exemple, utiliser des maquettes pour présenter différentes personnalisations, tout en montrant un véritable exemplaire terminé.

Etsy n’interdit pas non plus les créations réalisées avec l’aide de l’IA. Elles restent autorisées dans certaines catégories, à condition que le vendeur apporte sa propre contribution créative et signale l’utilisation de cette technologie.