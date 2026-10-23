Etsy durcit ses règles face aux photographies de produits générées ou embellies par intelligence artificielle, qui peuvent induire les acheteurs en erreur. Les vendeurs devront désormais présenter au moins un cliché non retouché de leur article, même si l’utilisation de l’IA reste autorisée sous certaines conditions.
Vous repérez un joli objet de décoration, une peluche ou un vêtement sur Internet. Les photographies sont impeccables, les couleurs magnifiques et le produit semble tout droit sorti d’un catalogue. Sauf qu’à la réception du colis, la réalité peut être nettement moins flatteuse. Avec les générateurs d’images par IA, il devient de plus en plus facile de présenter un article sous son meilleur jour, voire de lui inventer des qualités qu’il ne possède pas. Etsy, la plateforme spécialisée notamment dans les créations artisanales et les produits personnalisés, a décidé de renforcer ses règles pour limiter ces mauvaises surprises.
Une vraie photo obligatoire, même si l’IA reste autorisée
Dans ses nouvelles règles concernant les photographies des annonces, actualisées le 22 octobre, Etsy demande aux vendeurs de présenter au moins une photographie non retouchée du véritable produit, dans un environnement réel.
Pas question, pour ce cliché, de remplacer l’arrière-plan avec une IA, de modifier les couleurs ou de gommer les petits défauts. L’acheteur doit pouvoir voir à quoi ressemble réellement l’article qu’il s’apprête à commander.
Cela ne signifie pas pour autant la disparition des images générées ou retouchées par intelligence artificielle. Les autres photographies d’une annonce peuvent toujours être modifiées, notamment pour améliorer l’éclairage, recadrer l’image ou changer le décor. À une condition : ne pas donner une représentation trompeuse du produit.
Des exceptions sont également prévues pour les articles personnalisés, les objets fabriqués à la demande et certains contenus numériques. Un vendeur proposant un tee-shirt avec un prénom pourra, par exemple, utiliser des maquettes pour présenter différentes personnalisations, tout en montrant un véritable exemplaire terminé.
Etsy n’interdit pas non plus les créations réalisées avec l’aide de l’IA. Elles restent autorisées dans certaines catégories, à condition que le vendeur apporte sa propre contribution créative et signale l’utilisation de cette technologie.
Etsy veut éviter les mauvaises surprises à l’ouverture du colis
La plateforme entend également mieux repérer les annonces trompeuses. Comme le rapporte The Verge, Etsy prépare de nouveaux outils pour identifier les images suspectes et permettre aux acheteurs de signaler les visuels générés par IA qui ne correspondent pas aux produits vendus.
Les règles vont même plus loin que les photographies. Les annonces créées automatiquement par des bots, sans intervention humaine, sont désormais interdites. Même chose pour les guides pratiques entièrement générés par IA, comme certains patrons de couture, recettes ou instructions de fabrication.
L'enjeu est important pour une plateforme qui revendique la créativité et le savoir-faire de ses vendeurs. Comment distinguer un véritable objet artisanal d’un produit dont les photographies ont été largement retravaillées, quand les générateurs d’images deviennent capables de reproduire les moindres détails ?
Une photographie authentique ne constitue évidemment pas une garantie contre les arnaques. Rien n’empêche un vendeur malhonnête de photographier un bel exemplaire avant d’en expédier un autre, de qualité inférieure.
Mais cette nouvelle obligation donne au moins un point de comparaison aux acheteurs. Et pour les vendeurs qui comptaient uniquement sur des visuels artificiels pour embellir leurs produits, il va devenir plus difficile de masquer la réalité derrière une jolie image.
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