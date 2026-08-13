Twitch entraînera l'IA générative d'Amazon sur les contenus de ses streamers, par défaut. Son patron produit justifie le choix avec une franchise rare : demander la permission reviendrait à ne jamais l'obtenir. Les créateurs apprécieront.
Il y a des aveux qui valent tous les communiqués de presse. Lors de son émission « Patch Notes » diffusée le 12 août, et relayée notamment par TechCrunch, Twitch a annoncé que les diffusions de ses streamers alimenteraient désormais l'entraînement des modèles d'IA générative d'Amazon, sa maison mère depuis 2014. L'option est activée d'office, et c'est Mike Minton, directeur produit de la plateforme, qui en a résumé la philosophie en direct : « Si c'était optionnel, personne ne l'activerait. Honnêtement, c'est la réponse. »
Une case cochée d'avance, à vous de la trouver
Devant environ 3 000 spectateurs (un chiffre modeste pour une annonce de cette ampleur, mais Internet s'est chargé de la caisse de résonance), Mike Minton a détaillé un dispositif dont la mécanique tient en une phrase. Les contenus diffusés sur les chaînes serviront de matière première aux modèles d'Amazon, sauf opposition explicite du créateur. La manœuvre rappelle ces assurances voyage pré-cochées au fond des tunnels d'achat en ligne : rien n'est caché, tout est simplement rangé là où personne ne regarde.
- Tri et filtrage efficaces des vidéos répertoriées sur la plateforme.
- Fonctionnalités de monétisation accessibles à tous les porte-monnaies.
- Interface réactive et agréable sur le web comme sur l'app mobile.
Le bouton existe bel et bien, mais il ne loge pas dans le tableau de bord créateur que les streamers ouvrent chaque jour. Il faut passer par les paramètres de la chaîne, puis par l'onglet dédié à la sécurité et à la confidentialité, pour y trouver l'option d'entraînement des IA génératives et la désactiver. Le dirigeant assume l'arbitrage sans détour, expliquant en substance que le consentement volontaire aurait condamné le projet. On saluera au moins la sincérité, denrée rare dans un secteur qui préfère d'ordinaire les périphrases sur « l'amélioration de l'expérience utilisateur ».
Ce que le droit européen a déjà dit du procédé
Ce mécanisme d'opposition a posteriori, l'Europe le connaît par cœur. Meta a ouvert la voie le 27 mai 2025 en lançant l'entraînement de ses modèles sur les contenus publics de Facebook et Instagram, sur la base juridique de l'intérêt légitime plutôt que du consentement. La méthode a survécu à sa première épreuve judiciaire, un tribunal allemand ayant refusé de la bloquer en mai 2025. Elle reste toutefois contestée par les associations de défense de la vie privée dans plusieurs pays de l'Union. Google a suivi le mouvement avec une collecte par défaut pour entraîner Gemini, preuve que l'opt-out est devenu le réglage d'usine de toute l'industrie.
Côté français, la CNIL a publié en juin 2025 ses fiches sur l'intérêt légitime appliqué au développement de l'IA : la base légale est admise, à condition d'offrir une information claire et un droit d'opposition effectif. Autrement dit, la légalité du dispositif de Twitch se jouera moins sur le principe que sur l'accessibilité réelle du fameux bouton (celui rangé deux menus plus loin, donc). Et le dossier comporte une seconde couche, car les streamers ne sont pas de simples utilisateurs mais des auteurs. Leur contenu convoque donc aussi le règlement européen sur l'IA et le droit d'opposition prévu par la directive droit d'auteur de 2019. Avec une audience française qui se compterait en millions d'utilisateurs mensuels, le sujet dépasse largement le cercle des créateurs professionnels, comme le montre déjà la mobilisation autour des formulaires d'opposition de WhatsApp.
Pour les streamers français, refuser tient donc en trois clics dans les paramètres de chaîne ; pour Twitch, tout le pari repose sur le fait que la majorité ne les fera jamais.
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