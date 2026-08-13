Ce que le droit européen a déjà dit du procédé

Ce mécanisme d'opposition a posteriori, l'Europe le connaît par cœur. Meta a ouvert la voie le 27 mai 2025 en lançant l'entraînement de ses modèles sur les contenus publics de Facebook et Instagram, sur la base juridique de l'intérêt légitime plutôt que du consentement. La méthode a survécu à sa première épreuve judiciaire, un tribunal allemand ayant refusé de la bloquer en mai 2025. Elle reste toutefois contestée par les associations de défense de la vie privée dans plusieurs pays de l'Union. Google a suivi le mouvement avec une collecte par défaut pour entraîner Gemini, preuve que l'opt-out est devenu le réglage d'usine de toute l'industrie.

Côté français, la CNIL a publié en juin 2025 ses fiches sur l'intérêt légitime appliqué au développement de l'IA : la base légale est admise, à condition d'offrir une information claire et un droit d'opposition effectif. Autrement dit, la légalité du dispositif de Twitch se jouera moins sur le principe que sur l'accessibilité réelle du fameux bouton (celui rangé deux menus plus loin, donc). Et le dossier comporte une seconde couche, car les streamers ne sont pas de simples utilisateurs mais des auteurs. Leur contenu convoque donc aussi le règlement européen sur l'IA et le droit d'opposition prévu par la directive droit d'auteur de 2019. Avec une audience française qui se compterait en millions d'utilisateurs mensuels, le sujet dépasse largement le cercle des créateurs professionnels, comme le montre déjà la mobilisation autour des formulaires d'opposition de WhatsApp.

Pour les streamers français, refuser tient donc en trois clics dans les paramètres de chaîne ; pour Twitch, tout le pari repose sur le fait que la majorité ne les fera jamais.