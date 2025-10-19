Ce virage ne sort pas de nulle part. Depuis des mois, la plateforme Kick, avec son partage de revenus très attractif et ses règles plus souples, grignote des parts de marché et attire des créateurs lassés par la rigidité de Twitch. En adoptant une approche plus pédagogique et moins punitive, Twitch semble vouloir calmer le jeu et retenir ses talents.

Reste à voir si cette nouvelle souplesse ne se transformera pas en casse-tête pour les modérateurs. Entre une volonté d'être plus juste et le risque de laisser passer des comportements toxiques, Twitch tente un numéro d'équilibriste pour garder ses créateurs sans transformer sa plateforme en Far West. Le pari est lancé.