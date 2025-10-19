Fini le couperet du bannissement pour un simple dérapage ! La plateforme d'Amazon desserre un peu la vis, et une infraction dans le clavardage ne vous coûtera plus forcément votre direct.
C'est la petite musique qui monte depuis la TwitchCon de San Diego : le géant du streaming en direct revoit sa copie sur les sanctions. Fini, ou presque, le bannissement automatique qui glaçait le sang des créateurs au moindre faux pas. Une manœuvre qui sent bon la tentative de séduction, alors que le rival Kick continue de lui taquiner les chevilles.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
La fin du « tout ou rien »
Jusqu'ici, une infraction aux règles, même mineure, pouvait vous priver de toute interaction sur la plateforme. Désormais, Twitch promet de faire dans la dentelle. Une incartade dans la messagerie d'une chaîne n'empêchera plus forcément de lancer une diffusion en direct, et inversement. L'idée est de proportionner la sanction à la faute, pour que les créateurs ne voient pas leur gagne-pain s'évaporer pour une simple erreur.
- Tri et filtrage efficaces des vidéos répertoriées sur la plateforme.
- Fonctionnalités de monétisation accessibles à tous les porte-monnaies.
- Interface réactive et agréable sur le web comme sur l'app mobile.
Pour accompagner ce changement, Twitch sort le carnet de notes. Chaque sanction sera expliquée en détail, avec le contenu fautif clairement identifié. La plateforme prévient tout de même : ce n'est pas la porte ouverte à toutes les dérives. Les comportements les plus graves, comme le harcèlement ou la violence, entraîneront toujours une exclusion pure et simple.
L'ombre du rival Kick
Ce virage ne sort pas de nulle part. Depuis des mois, la plateforme Kick, avec son partage de revenus très attractif et ses règles plus souples, grignote des parts de marché et attire des créateurs lassés par la rigidité de Twitch. En adoptant une approche plus pédagogique et moins punitive, Twitch semble vouloir calmer le jeu et retenir ses talents.
Reste à voir si cette nouvelle souplesse ne se transformera pas en casse-tête pour les modérateurs. Entre une volonté d'être plus juste et le risque de laisser passer des comportements toxiques, Twitch tente un numéro d'équilibriste pour garder ses créateurs sans transformer sa plateforme en Far West. Le pari est lancé.