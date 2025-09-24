Ces dernières années, les grands réseaux sociaux avaient voulu s'attaquer au problème de la désinformation, notamment avec l'élection américaine de 2020 et la journée du 6 janvier, ainsi que la crise du Covid. Une plateforme comme YouTube avait ainsi pris l'habitude bannir des comptes qui s'étaient rendus coupables de désinformation. Mais ça, c'était avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.

Car YouTube a totalement changé de philosophie. On apprend ainsi dans un courrier envoyé par la plateforme au président républicain de la commission judiciaire de la Chambre des représentants Jim Jordan que « YouTube offrira à tous les créateurs la possibilité de revenir sur la plateforme si l'entreprise a supprimé leurs chaînes pour violations répétées des politiques relatives au Covid-19 et à l'intégrité des élections ; politiques qui ne sont plus en vigueur ». Et ce, comme signe de l'engagement pour la liberté d'expression de YouTube.