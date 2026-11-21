Pour faire parler d’eux, un éditeur de jeux, un club de rugby gersois, des pompiers normands et plusieurs candidats à la présidentielle ont repris les codes de GTA 6, sorti jeudi sur PS5 et Xbox Series. Un développeur a carrément recréé Sète pour vous faire livrer des tielles.
C'est ce qui s'appelle faire feu de tout bois. Au volant d’une Peugeot 205, vous foncez entre les Halles et les quais de Sète pour livrer des tielles, les fameuses et non moins délicieuses tourtes au poulpe de la ville, le plus vite possible. Plus vous livrez, plus vous gagnez d’argent, et votre véritable objectif est de retrouver la recette de la tielle originelle. Benoît Lebreau, concepteur de jeux vidéo, a mis en ligne cette parodie quelques jours avant la sortie de GTA 6. Et il n’est pas le seul à avoir profité du jeu de Rockstar pour attirer l’attention sur autre chose. Des clubs de sport et des partis politiques ont eux aussi détourné sa jaquette ou sa bande-annonce, chacun pour faire passer son message, avec plus ou moins de réussite et de qualité.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
À Sète, un développeur a recréé la ville avec l’IA pour vous faire livrer des tielles
Lui, il a battu le fer avant qu'il soit chaud. Benoît Lebreau est parisien, mais son grand-père a travaillé sur la ligne ferroviaire Nîmes-Sète, et il connaît bien l’île Singulière. « J’ai dû aller à Sète une dizaine de fois pour me dire que j’allais pouvoir en parler assez sereinement », confie-t-il à RTS.
Il lui a fallu une quarantaine d’heures pour fabriquer son jeu. Pour le plan de la ville, il a puisé dans des données cartographiques libres de droits, celles de l’IGN et d’OpenStreetMap. Cette carte du monde est construite par des bénévoles, sur le modèle de Wikipédia. Il a ensuite confié une partie du code à l’intelligence artificielle, puis il a retouché à la main les principaux bâtiments, pour que les Sétois reconnaissent leur ville. Sur votre route, vous croisez le port et les fresques de la rue de Tunis, dans une 3D volontairement caricaturale, proche des premiers jeux de la PlayStation. Et la tielle du jeu, il l’a détourée à partir d’une vraie photo.
Depuis la mise en ligne, des tielleries lui écrivent pour défendre leur recette. « La meilleure, c’est la leur », s’amuse Benoît Lebreau, qui refuse de désigner une gagnante. Il prépare une deuxième mission et demande aux habitants de lui envoyer leurs idées. Une guerre de clans entre tielleries ou une extension de la carte jusqu’à Frontignan, pour une « guerre du Muscat », sont à l’étude.
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Devolver a sorti un jeu le jour de GTA 6, avec une bande-annonce copiée plan par plan
Devolver Digital, éditeur américain de jeux indépendants, a choisi le 19 novembre pour lancer «Volvy’s Adventure: Reslimed» sur Steam. Ce petit jeu de plateforme rétro, développé par son studio Doinksoft, coûte 4,99 dollars. Pour le promouvoir, Devolver a publié une bande-annonce qui reprend presque plan par plan celle de GTA 6, musique comprise. Dans cette vidéo, la mascotte Volvy et sa compagne remplacent les deux héros de GTA 6, Jason et Lucia. Dans son communiqué, l’éditeur vous invite à précommander son jeu avec 25 % de réduction, « ou d’acheter GTA 6 pour 100 dollars, comme un pigeon ».
En Inde, un autre jeu indépendant vous fait conduire dans les rues d’une vraie ville. Vous y incarnez Arjun, un livreur de Bengaluru, au milieu des embouteillages, des rickshaws et des routes défoncées. Sa démo gratuite compte douze missions, et plus de 400 000 joueurs se sont inscrits pour la tester le premier mois, selon The Week. Le magazine indien raconte au passage qu’environ 1 615 développeurs du studio de Rockstar à Bengaluru ont travaillé sur GTA 6.
Clubs de sport et marques ont repris la jaquette de GTA 6
Dans le Gers, l’AAn Nogaro, club de rugby de Fédérale 3, a remplacé l’alligator de la jaquette officielle par un taureau de combat. Ses joueurs posent à bord d’un hélicoptère et sur un jet-ski, avec un béret et un fusil de chasse à la place de la chaîne en or et du fusil d’assaut. Le club annonce ainsi son derby du dimanche 29 novembre contre l’UA Vicoise, d’après La Dépêche.
En Normandie, les pompiers de Mézidon-Vallée-d’Auge et la Mission locale de Lisieux ont, eux aussi, repris le jeu sur les réseaux sociaux pour se faire un peu de publicité, rapporte Ouest-France. Les grandes marques ont suivi. Burger King France a troqué sa photo de profil contre le logo de Burger Shot. Dans les GTA, Burger Shot est la parodie des fast-foods américains.
À Miami, la ville qui a inspiré Vice City, la franchise de basket a conclu un partenariat avec Rockstar Games. La veille de la sortie, le Miami Heat a reçu les Milwaukee Bucks sur un parquet aux couleurs de Vice City, utilisé pour ce seul match, avec des maillots conçus pour la soirée. Sur le toit de la salle, un panneau géant souhaitait la bienvenue à Vice City, et le speaker a présenté l’équipe sous ce nom.
Les candidats à la présidentielle ont fait campagne avec GTA 6
Mais ce qui aura suscité sans doute le plus de réactions tranchées, c'est bien les détournements du jeu par les personnalités politiques, surtout les candidats à l'élection présidentielle de 2027.
Dans une vidéo publiée sur Instagram la veille de la sortie, Gabriel Attal marche vers une voiture à la manière d’un personnage de GTA, sur la musique de San Andreas, puis il se tourne vers la caméra. « Voler une voiture, ce n’est pas bien. Permettre aux Français d’avoir une voiture électrique, c’est bien », anone le candidat de Renaissance. Son parti a publié sur X une liste de « missions » pour 2027, sous le titre « GTA VI sort demain. Le projet de Gabriel Attal, lui, est déjà disponible ».
Reconquête a remplacé Jason et Lucia par Éric Zemmour et Sarah Knafo sur des affiches générées par IA, avec le slogan « Notre avenir sera français ». Chez Les Républicains, le compte des Jeunes Républicains a monté une vidéo sur l’évolution du parti depuis GTA 5, sorti treize ans plus tôt, de Nicolas Sarkozy et l’UMP à Bruno Retailleau. Éric Ciotti, président de l’UDR et allié de Marine Le Pen, a compilé sur une musique du nouveau jeu des extraits vidéo où il apparaît en campagne ou sur des plateaux de télévision.
Bien avant ces détournements, des responsables politiques ont souvent pointé du doigt la violence de la série, en France et ailleurs, rappelle LCP. Comme l’explique Julien Lalu, auteur d’une thèse sur l’histoire sociale, culturelle et politique du jeu vidéo, « la sortie du premier GTA marque un tournant sur le regard qui est porté sur le jeu vidéo ».