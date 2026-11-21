Lui, il a battu le fer avant qu'il soit chaud. Benoît Lebreau est parisien, mais son grand-père a travaillé sur la ligne ferroviaire Nîmes-Sète, et il connaît bien l’île Singulière. « J’ai dû aller à Sète une dizaine de fois pour me dire que j’allais pouvoir en parler assez sereinement », confie-t-il à RTS.

Il lui a fallu une quarantaine d’heures pour fabriquer son jeu. Pour le plan de la ville, il a puisé dans des données cartographiques libres de droits, celles de l’IGN et d’OpenStreetMap. Cette carte du monde est construite par des bénévoles, sur le modèle de Wikipédia. Il a ensuite confié une partie du code à l’intelligence artificielle, puis il a retouché à la main les principaux bâtiments, pour que les Sétois reconnaissent leur ville. Sur votre route, vous croisez le port et les fresques de la rue de Tunis, dans une 3D volontairement caricaturale, proche des premiers jeux de la PlayStation. Et la tielle du jeu, il l’a détourée à partir d’une vraie photo.

Depuis la mise en ligne, des tielleries lui écrivent pour défendre leur recette. « La meilleure, c’est la leur », s’amuse Benoît Lebreau, qui refuse de désigner une gagnante. Il prépare une deuxième mission et demande aux habitants de lui envoyer leurs idées. Une guerre de clans entre tielleries ou une extension de la carte jusqu’à Frontignan, pour une « guerre du Muscat », sont à l’étude.

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