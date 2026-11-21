Des sources sécuritaires européennes désignent le groupe que l’industrie de la cybersécurité suit sous les noms de UNC5792, Frontier Blizzard ou Sentry Bear. John Hultquist, analyste en chef du groupe de Google chargé du suivi des menaces, a confirmé ce lien au Monde, après examen des données techniques de la campagne. D’après lui, ces pirates s’attaquent surtout aux journalistes, aux responsables politiques et aux spécialistes de la défense qui travaillent sur la Russie. Les services russes ont rodé cette méthode en Ukraine, avant de l’étendre à toute l’Europe.

Pour les autorités américaines, UNC5792 est une équipe d’une unité des gardes-frontières du FSB, et les États-Unis offrent jusqu’à 10 millions de dollars, environ 9,1 millions d’euros, pour identifier ses membres. Washington lui reproche d’avoir tenté de piéger des fonctionnaires et des militaires américains, des personnalités politiques, des journalistes et de hauts responsables ukrainiens.

Selon le quotidien, la campagne dure depuis au moins la mi-octobre, et les pirates ont pris le contrôle du compte du dirigeant d’une entreprise de cybersécurité. Ils ont choisi certaines victimes avec soin, et d’autres apparemment au hasard dans le carnet d’adresses des comptes piratés.