Une unité du FSB, le service de sécurité russe, a envoyé des liens piégés sur Signal et Telegram à des journalistes du Monde, au député Éric Bothorel et à des militants français du soutien à l’Ukraine, selon le quotidien. Les messages partaient des comptes piratés de personnes qu’ils connaissaient.
Trois journalistes du Monde ont reçu sur Signal une invitation à une visioconférence sur les négociations russo-ukrainiennes, envoyée depuis le compte d’un confrère européen avec qui ils avaient échangé par le passé. Ce confrère n’avait rien envoyé. Le lien menait vers une page de phishing, et l’invitation venait, d’après le quotidien, d’une unité spécialisée du FSB, le successeur du KGB.
Les pirates cherchent à associer un de leurs appareils au compte Signal ou Telegram de la victime, grâce à la fonction qui permet d’utiliser la messagerie sur un ordinateur en plus du téléphone. S’ils réussissent, ils lisent toutes ses conversations, anciennes et à venir, et rien ne change sur son téléphone.
Le FSB se fait passer pour des interlocuteurs connus de ses victimes
Le député des Côtes-d’Armor Éric Bothorel a reçu son message piégé d’un de ses interlocuteurs, dont le compte Signal avait été compromis, et il l’a rendu public. L’expéditeur invoquait « la situation dans le pays », peut-être une allusion au climat social en France, pour lui proposer un groupe Telegram de veille sur l’actualité. Le lien ouvrait une fausse page Telegram. D’après la publication d'un pro de la cybersécurité, les pirates demandaient ensuite le numéro de téléphone de la victime et son code de vérification, de quoi prendre le contrôle de son compte.
Pour piéger les militants français du soutien à Kiev, les pirates se sont aussi fait passer pour l’association Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre !. L’association documente la déportation d’enfants ukrainiens vers la Russie, et le parquet général russe l’a classée parmi les organisations indésirables en mars 2025. Le journaliste d’investigation bulgare Christo Grozev, auteur de nombreuses enquêtes sur le Kremlin et ses espions, a aussi reçu un de ces messages.
Le FSB s’attaque aux spécialistes de la Russie et à leur entourage
Des sources sécuritaires européennes désignent le groupe que l’industrie de la cybersécurité suit sous les noms de UNC5792, Frontier Blizzard ou Sentry Bear. John Hultquist, analyste en chef du groupe de Google chargé du suivi des menaces, a confirmé ce lien au Monde, après examen des données techniques de la campagne. D’après lui, ces pirates s’attaquent surtout aux journalistes, aux responsables politiques et aux spécialistes de la défense qui travaillent sur la Russie. Les services russes ont rodé cette méthode en Ukraine, avant de l’étendre à toute l’Europe.
Pour les autorités américaines, UNC5792 est une équipe d’une unité des gardes-frontières du FSB, et les États-Unis offrent jusqu’à 10 millions de dollars, environ 9,1 millions d’euros, pour identifier ses membres. Washington lui reproche d’avoir tenté de piéger des fonctionnaires et des militaires américains, des personnalités politiques, des journalistes et de hauts responsables ukrainiens.
Selon le quotidien, la campagne dure depuis au moins la mi-octobre, et les pirates ont pris le contrôle du compte du dirigeant d’une entreprise de cybersécurité. Ils ont choisi certaines victimes avec soin, et d’autres apparemment au hasard dans le carnet d’adresses des comptes piratés.