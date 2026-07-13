Depuis 2016, un programme baptisé Kazuar revient sans cesse dans les campagnes du groupe. C'est une portée dérobée, donc une fois installée sur un ordinateur, elle permet aux attaquants d'y entrer et d'en sortir à leur guise, sans être repérés, et le logiciel est toujours d'actualité en 2026 après plusieurs métamorphoses. Pour entrer dans la place, les pirates misent sur l'hameçonnage ciblé, de faux e-mails soigneusement personnalisés pour piéger une personne précise, ou sur les attaques dites « de point d'eau », qui consistent à piéger un site web fréquenté par leurs cibles pour leur faire télécharger de faux logiciels légitimes. Ils exploitent aussi des failles de sécurité parfois inédites, y compris des vulnérabilités dites « jour zéro » (zero day), c'est-à-dire des failles si récentes qu'aucun correctif n'existe encore pour les combler. Certaines campagnes vont jusqu'à combiner plusieurs de ces failles au sein d'une seule et même chaîne d'attaque, chacune ouvrant la porte à la suivante.