Trois modules, un seul leader, zéro bavardage inutile

L'architecture décrite par Microsoft repose sur trois composants déployés sur chaque machine infectée. Le module Kernel coordonne l'ensemble : il distribue les tâches, gère les 150 paramètres de configuration (méthode d'exécution, persistance, timing d'exfiltration, contournement des protections Windows comme AMSI et ETW) et applique les techniques d'évasion anti-sandbox. Le module Worker, lui, s'occupe de la collecte effective : logiciels installés, historique du navigateur, documents récents, données Outlook, clés USB, partages réseau, frappes clavier et captures d'écran. Le tout est chiffré en AES et stocké localement en attendant l'exfiltration. Jusque-là, rien de radicalement nouveau pour un outil d'espionnage étatique.

C'est le troisième composant, le Bridge, qui change la donne. Sur un réseau d'entreprise compromis, les modules Bridge de chaque machine infectée procèdent à une élection de leader (un mécanisme qu'on rencontre habituellement dans les systèmes distribués, pas dans les malwares). Un seul nœud est désigné pour communiquer avec le serveur de commande distant. Tous les autres restent silencieux, se contentant de relayer leurs données vers le leader via des canaux internes (Windows Messaging, named pipes, Mailslots) en utilisant la sérialisation Protocol Buffers de Google. Le trafic sortant passe par trois protocoles au choix : HTTP classique, WebSockets ou Exchange Web Services, ce dernier permettant de se fondre dans le flux légitime d'un serveur Exchange d'entreprise.

En pratique, cela signifie que sur un réseau de 200 postes compromis, un seul génère du trafic C2 détectable. Les 199 autres sont invisibles pour les outils de supervision réseau. La comparaison avec les botnets « bruyants » qu'on a l'habitude de documenter montre l'écart : Aisuru et Kimwolf, partiellement neutralisés en mars 2026, comptaient chacun des centaines de milliers de nœuds communicant en permanence avec leurs serveurs C2. Kazuar, lui, opère comme un sous-marin : il ne remonte à la surface que par un périscope unique.