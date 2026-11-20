Après huit ans de voyage et neuf survols de planètes, la sonde européano-japonaise BepiColombo doit se placer en orbite autour de Mercure ce samedi. Deux engins tourneront alors ensemble, pour la première fois, autour de la planète la plus proche du Soleil.
L’Agence spatiale européenne (ESA) et son homologue japonaise, la JAXA, ont lancé BepiColombo le 20 octobre 2018, à bord d’une Ariane 5 partie de Kourou, en Guyane. Depuis que l’ESA a largué le module de propulsion qui les transportait, BepiColombo ne compte plus que deux orbiteurs accrochés l’un à l’autre, le MPO européen et le japonais Mio. Demain, la gravité de Mercure doit les retenir pour de bon. Pour arriver jusque-là, BepiColombo a passé huit ans à freiner, car plus une sonde se rapproche du Soleil, plus elle prend de la vitesse.
BepiColombo a freiné pendant huit ans pour se laisser capturer par Mercure
Comme l’explique Frank Budnik, responsable de la dynamique de vol de la mission à l’ESA, auprès de CNN, « il faut amener la sonde à la même vitesse que Mercure, et ce transfert demande énormément d’énergie ». Les équipes de l’ESA ont donc fait tourner, année après année, les moteurs électriques du module de transfert. Elles ont aussi fait survoler à la sonde une fois la Terre, deux fois Vénus et six fois Mercure, pour qu’elle perde de la vitesse à chaque passage.
En avril 2024, les ingénieurs ont constaté que ces moteurs ne fonctionnaient plus à pleine puissance, à cause d’un problème d’alimentation électrique. Pour sauver la mission, l’ESA a abaissé le quatrième survol de Mercure de 200 à 165 kilomètres d’altitude, et repoussé l’arrivée de décembre 2025 à novembre 2026.
Pour l’entrée en orbite, l’agence a conçu une capture en douceur. L’attraction du Soleil et celle de Mercure se conjuguent pour retenir la sonde, et il suffit alors d’une petite poussée pour la placer sur une première orbite. Selon l’ESA, cette technique de capture laisse plus de marge et résiste mieux aux pannes qu’un freinage brutal en une seule manœuvre.
C’est le MPO qui allumera ses propulseurs chimiques au point le plus proche de la planète. L’agence les a testés pour la première fois depuis le largage du module, le 24 septembre, en les allumant 8 minutes et 42 secondes pour corriger la trajectoire de 11,4 mètres par seconde.
Les deux orbiteurs de BepiColombo commenceront leurs mesures en avril 2027
« Contrairement à d’autres missions, l’arrivée de BepiColombo ne se résume pas à un seul événement », prévient Ignacio Tanco, qui dirige les opérations des missions du Système solaire interne à l’ESA, lui aussi interrogé par CNN. Le MPO et Mio se sépareront les 9 et 10 décembre, selon le programme de l’ESA. Le MPO rejoindra ensuite une orbite polaire basse, entre 480 et 1 500 kilomètres d’altitude, et la phase scientifique débutera en avril 2027.
Il fait jusqu’à 430 °C le jour à la surface de Mercure. « C’est un peu comme travailler avec un four à pizza brûlant posé sur le dos », résume Ignacio Tanco. Pour ne pas griller, le MPO orientera ses panneaux solaires presque de profil par rapport au Soleil, et Mio tournera quinze fois par minute autour de son axe.
Le MPO étudiera la surface, la composition et la très fine atmosphère de Mercure, et Mio son champ magnétique et l’environnement spatial qui l’entoure. Le Laboratoire de physique des plasmas, à Palaiseau, a conçu l’un des spectromètres de la mission.
Avant eux, seule la sonde MESSENGER de la NASA a tourné autour de Mercure, de 2011 à 2015. Elle a laissé derrière elle plusieurs énigmes. Les chercheurs veulent comprendre pourquoi une planète aussi petite est si dense, et d’où viennent les creux qui parsèment sa surface, à l’aspect rongé. « Il est possible que nous voyions ces régions changer avec le temps », espère Geraint Jones, responsable scientifique de BepiColombo à l’ESA.
Une assistance gravitationnelle échange de l’énergie et du moment cinétique entre une sonde et une planète, via la trajectoire de survol. Selon la géométrie (arriver “devant” ou “derrière” la planète sur son orbite), la sonde peut ressortir avec une vitesse héliocentrique plus faible ou plus élevée, sans consommer de carburant. L’effet ne vient pas d’un freinage dans l’atmosphère (il n’y en a pas) mais d’un changement de direction de la vitesse, qui modifie l’énergie orbitale autour du Soleil. C’est particulièrement utile près du Soleil, où les vitesses orbitales sont très élevées et où “freiner” uniquement au moteur coûterait énormément d’ergols. Les multiples survols (Terre, Vénus, Mercure) permettent d’ajuster progressivement l’orbite jusqu’à atteindre une vitesse compatible avec une capture par Mercure.
Une capture en douceur consiste à viser une trajectoire où la gravité de Mercure (aidée par le contexte gravitationnel dominé par le Soleil) suffit presque à rendre la sonde liée à la planète, avec une petite manœuvre de correction au bon moment. Contrairement à une insertion “brutale” qui exige une forte poussée unique, cette approche répartit le risque et laisse plus de marge si les performances moteurs sont dégradées. En pratique, on cherche à réduire au maximum la vitesse relative à Mercure avant l’arrivée, puis on effectue une courte poussée pour stabiliser une première orbite. Cette stratégie est adaptée aux missions longues où l’on veut limiter la dépendance à un seul allumage critique. Elle permet aussi de gérer plus finement l’orbite initiale avant les ajustements vers l’orbite scientifique.
La propulsion électrique (souvent à ions) fournit une poussée faible mais très efficace en consommation de carburant, idéale pour “travailler” pendant des mois ou des années afin de remodeler progressivement une orbite. Elle consomme peu d’ergols mais demande une alimentation électrique stable (panneaux solaires, gestion thermique), ce qui peut limiter sa puissance disponible. Les propulseurs chimiques, eux, délivrent une poussée forte sur une courte durée, utile pour des corrections rapides et des manœuvres critiques proches d’un point précis (par exemple au périapside). Le compromis classique est donc : électrique pour le long terme et l’économie d’ergols, chimique pour les impulsions courtes et robustes. Sur une mission vers Mercure, cette complémentarité aide à gérer à la fois le “freinage” interplanétaire et les ajustements fins au moment de l’arrivée.