Comme l’explique Frank Budnik, responsable de la dynamique de vol de la mission à l’ESA, auprès de CNN, « il faut amener la sonde à la même vitesse que Mercure, et ce transfert demande énormément d’énergie ». Les équipes de l’ESA ont donc fait tourner, année après année, les moteurs électriques du module de transfert. Elles ont aussi fait survoler à la sonde une fois la Terre, deux fois Vénus et six fois Mercure, pour qu’elle perde de la vitesse à chaque passage.

En avril 2024, les ingénieurs ont constaté que ces moteurs ne fonctionnaient plus à pleine puissance, à cause d’un problème d’alimentation électrique. Pour sauver la mission, l’ESA a abaissé le quatrième survol de Mercure de 200 à 165 kilomètres d’altitude, et repoussé l’arrivée de décembre 2025 à novembre 2026.

Pour l’entrée en orbite, l’agence a conçu une capture en douceur. L’attraction du Soleil et celle de Mercure se conjuguent pour retenir la sonde, et il suffit alors d’une petite poussée pour la placer sur une première orbite. Selon l’ESA, cette technique de capture laisse plus de marge et résiste mieux aux pannes qu’un freinage brutal en une seule manœuvre.

C’est le MPO qui allumera ses propulseurs chimiques au point le plus proche de la planète. L’agence les a testés pour la première fois depuis le largage du module, le 24 septembre, en les allumant 8 minutes et 42 secondes pour corriger la trajectoire de 11,4 mètres par seconde.