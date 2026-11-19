Une mise à jour surprise des Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8 fait son apparition. Samsung bouscule ses habitudes avec de nouveaux correctifs ce mois-ci.
Samsung propose désormais une seconde mise à jour logicielle pour le mois de novembre 2026 pour ses smartphones Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8. Ce déploiement intervient après une première mise à jour principale publiée plus tôt ce mois-ci, qui intégrait 179 correctifs de sécurité.
Un correctif exceptionnel
Cette nouvelle mise à jour est un simple correctif ponctuel. Une seconde mise à jour n'est pas habituelle pour Samsung, qui ne publie généralement qu'une seule mise à jour par mois. Même si le constructeur avait fait une exception similaire en octobre.
D'un volume supérieur à 500 Mo, le fichier d'installation se concentre uniquement sur du code de stabilisation lié à la sécurité. Le journal des modifications n'annonce aucune nouvelle fonctionnalité. La distribution a commencé en Corée du Sud, mais s'élargira à d'autres zones du monde dans les prochaines semaines.
Le calendrier pour One UI 9.5
Commercialisés directement sous Android 17 avec l'interface One UI 9, les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 sont également positionnés pour recevoir prochainement la future mise à jour majeure du fabricant.
Alors que la version bêta de One UI 9.5 a commencé à être déployée hier sur la série des Galaxy S26, elle est attendue sous peu sur ces modèles pliables. Par la suite, One UI 9.5 dans sa version stable devrait faire ses débuts avec la série Galaxy S27 en janvier ou février prochain.
La gamme Galaxy Z Fold 8, le Galaxy Z Flip 8 et les Galaxy S26 devraient ensuite figurer parmi les premiers appareils à basculer vers cette mouture définitive, une étape prévue au cours du premier trimestre 2027.