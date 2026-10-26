Cette seconde mise à jour d'octobre touche désormais les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. Samsung n'a communiqué aucun détail sur son contenu. Le fabricant semble par ailleurs avoir conservé le même patch de sécurité que celui livré avec la première mise à jour de début octobre. Cette absence de nouveau correctif de sécurité, combinée au silence de Samsung sur le contenu de la mise à jour, laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un correctif technique mineur. Aucune confirmation n'est toutefois apportée.