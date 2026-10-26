Samsung sort une nouvelle mise à jour pour sa série Galaxy S26, mais le fabricant n'a jamais communiqué dessus. Alors, qu'apporte cette seconde mise à jour d'octobre pour les utilisateurs ?
La gamme Galaxy S26 de Samsung reçoit actuellement une deuxième mise à jour pour le mois d'octobre 2026. Les smartphones avaient déjà, fin septembre, été mis à jour vers One UI 9 basée sur Android 17, suivie peu après par le correctif de sécurité d'octobre 2026.
Une nouvelle mise à jour sans explication officielle
Cette seconde mise à jour d'octobre touche désormais les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. Samsung n'a communiqué aucun détail sur son contenu. Le fabricant semble par ailleurs avoir conservé le même patch de sécurité que celui livré avec la première mise à jour de début octobre. Cette absence de nouveau correctif de sécurité, combinée au silence de Samsung sur le contenu de la mise à jour, laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un correctif technique mineur. Aucune confirmation n'est toutefois apportée.
Pour rappel, la première mise à jour d'octobre 2026 avait apporté 62 correctifs de sécurité. 45 d'entre eux provenaient de Google, les 17 restants ayant été ajoutés par Samsung. Parmi l'ensemble de ces correctifs, neuf étaient classés comme critiques (pouvant menacer la sécurité du système d'exploitation), tous issus de Google. Elle succédait au passage à Android 17 sur toute la série.
Un déploiement commencé en Corée du Sud
Cette seconde mise à jour d'octobre est pour l'instant disponible en Corée du Sud, pays d'origine de Samsung. Le fichier pèse 580,37 Mo et porte le numéro de version de firmware S94xNKSU5BZJB. La taille du fichier pourrait légèrement varier selon les pays lors de son déploiement ultérieur.
- Excellent écran
- Performances globales
- One UI 8.5 et les agents IA
- Le design simple et tout en finesse
- Les performances musclées
- Un logiciel clean, très nombreuses fonctions exclusives
Les utilisateurs seront notifiés lorsque la mise à jour sera disponible sur leur appareil, mais il est également possible de vérifier manuellement sa disponibilité en se rendant dans Paramètres, puis Mise à jour du logiciel, et enfin Rechercher des mises à jour.
Des informations supplémentaires peu probables
Si Samsung pourrait finalement se décider à donner plus de détails sur cette mise à jour, cette hypothèse reste peu probable. Dans le cas de correctifs techniques de ce type, l'entreprise ne fournit généralement pas d'informations supplémentaires sur leur contenu.
Ce type de situation s'est déjà produit par le passé. Habituellement, les appareils Samsung ne reçoivent qu'une seule mise à jour par mois, mais il arrive que plusieurs soient déployées sur une même période. Il peut, lorsque c'est le cas, s'agir d'un correctif technique, ou bien d'une nouvelle mise à jour mejeure d'Android.