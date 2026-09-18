Samsung commence à déployer One UI 9 sur les Galaxy S26. Au programme, des vidéos recadrées automatiquement, des suggestions plus pertinentes et une traduction améliorée. Et contrairement à chez Apple et Google, très peu de ces nouveautés restent hors de portée des utilisateurs français.
Avec One UI 9, son interface fondée sur Android 17, Samsung enrichit les fonctions Galaxy AI de ses Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Le déploiement commence après l’arrivée de cette version sur les Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8. Pour les propriétaires des autres smartphones Galaxy, la marque ne fournit pas encore de calendrier détaillé.
Une IA qui intervient au bon moment
Parmi les nouveautés les plus concrètes, le Recadrage dynamique permet de suivre une personne dans une vidéo après le tournage. Depuis la Galerie, l’utilisateur désigne son sujet, puis le logiciel ajuste le cadre pour le maintenir au centre de l’image. De quoi isoler un proche dans une scène de groupe sans reprendre manuellement toute la séquence.
L’assistance s’étend aussi aux conversations. Avec Now Nudge, organiser une sortie par messages peut faire apparaître une suggestion pour retrouver une réservation ou enregistrer une adresse partagée. L’intérêt tient au raccourci proposé au moment où l’information devient utile, dans les applications compatibles.
Now Brief, le résumé personnalisé de la journée, accueille pour sa part des cartes génératives et modifiables consacrées notamment à la météo, à la santé ou aux vidéos. Studio Création peut également suggérer de préparer une image de vœux à l’approche d’un anniversaire.
Des traductions plus rapides et des documents plus propres
L’application Interprète présente désormais la conversation sous forme de fil afin de revenir rapidement aux échanges précédents. Samsung annonce aussi une traduction accélérée et une restitution vocale plus rapide avec les Galaxy Buds compatibles. Un progrès qui devra surtout se ressentir dans les silences entre deux prises de parole.
La numérisation de documents améliore, elle, le traitement des pages courbées ou pliées et l’effacement des doigts visibles dans le cadre. Quant à l’Enregistreur vocal, il organise désormais ses résumés avec des titres et des tableaux pour faciliter leur lecture.
- Excellente qualité sonore
- Isolation dans les basses et médiums
- Confortables
La sécurité s’appuie aussi sur l’IA locale
La sécurité bénéficie également d’un résumé des problèmes potentiels, tandis que des alertes s’appuient sur une IA exécutée sur l’appareil pour repérer des accès suspects aux autorisations. Enfin, le menu Garantie et Care rassemble l’assistance, les diagnostics et les démarches de réparation, selon les services disponibles localement.
L’arrivée de la mise à jour reste progressive. Pour vérifier sa disponibilité, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer. Une fonction manquera toutefois à l’appel en France : la détection des appels frauduleux. Samsung la réserve, au lancement, au Japon, au Canada et à l’Inde. Un quasi sans faute pour les Français possédant déjà un Galaxy S26…
- Qualité de l'écran
- Filtre de confidentialité intégré à l'écran
- Performances globales
- Excellent écran
- Performances globales
- One UI 8.5 et les agents IA