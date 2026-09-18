Une IA qui intervient au bon moment

Parmi les nouveautés les plus concrètes, le Recadrage dynamique permet de suivre une personne dans une vidéo après le tournage. Depuis la Galerie, l’utilisateur désigne son sujet, puis le logiciel ajuste le cadre pour le maintenir au centre de l’image. De quoi isoler un proche dans une scène de groupe sans reprendre manuellement toute la séquence.

L’assistance s’étend aussi aux conversations. Avec Now Nudge, organiser une sortie par messages peut faire apparaître une suggestion pour retrouver une réservation ou enregistrer une adresse partagée. L’intérêt tient au raccourci proposé au moment où l’information devient utile, dans les applications compatibles.

Now Brief, le résumé personnalisé de la journée, accueille pour sa part des cartes génératives et modifiables consacrées notamment à la météo, à la santé ou aux vidéos. Studio Création peut également suggérer de préparer une image de vœux à l’approche d’un anniversaire.

Des traductions plus rapides et des documents plus propres

L’application Interprète présente désormais la conversation sous forme de fil afin de revenir rapidement aux échanges précédents. Samsung annonce aussi une traduction accélérée et une restitution vocale plus rapide avec les Galaxy Buds compatibles. Un progrès qui devra surtout se ressentir dans les silences entre deux prises de parole.

La numérisation de documents améliore, elle, le traitement des pages courbées ou pliées et l’effacement des doigts visibles dans le cadre. Quant à l’Enregistreur vocal, il organise désormais ses résumés avec des titres et des tableaux pour faciliter leur lecture.