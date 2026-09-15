One UI 9.0 Beta 2 enrichit également Now Brief avec les Custom Cards. Cette fonction permet de regrouper dans une même carte des informations provenant de Samsung Health, Samsung Weather et de certains types de vidéos YouTube sélectionnés par l’utilisateur. La carte peut ensuite être programmée pour apparaître à une heure donnée, certains jours de la semaine ou quotidiennement.

Now Nudge fonctionne quant à elle différemment. La fonction analyse ce qui est affiché sur l’écran afin de proposer des informations ou des raccourcis en rapport avec le contexte. Elle peut notamment faire apparaître des événements du calendrier, des suggestions, des raccourcis vers des applications ou Google Maps, ainsi que des propositions de remplissage automatique.

Quoi qu’il en soit, voir ces fonctions arriver sur le Galaxy S24 fera forcément plaisir à ses propriétaires. Samsung démontre une nouvelle qu’il n’est pas nécessaire de posséder son dernier smartphone pour profiter de certaines de ses nouveautés.