Le Galaxy S24 n’a pas dit son dernier mot. Samsung lui apporte quatre nouvelles fonctions Galaxy AI avec la deuxième bêta de One UI 9.0, tout droit venues du Galaxy S26.
Samsung poursuit le déploiement de One UI 9.0 Beta 2 sur les Galaxy S24. En plus des corrections de bugs et des améliorations de stabilité habituelles, cette nouvelle version logicielle enrichit le smartphone de plusieurs fonctions dopées à l’intelligence artificielle. Ces nouveautés ne sont pas totalement inédites dans l’écosystème du constructeur. Elles avaient fait leur apparition sur les Galaxy S26 et les Galaxy Z Fold 8, avant d’être proposées plus récemment sur les Galaxy S25 avec la bêta précédente de One UI 9.0.
Quatre fonctions Galaxy AI arrivent sur le Galaxy S24
La mise à jour introduit quatre fonctionnalités : Call Brief, My FanCam, Now Brief Custom Cards et Now Nudge. Call Brief affiche directement à l’écran des informations pertinentes sur la personne qui appelle. L’objectif est de disposer de davantage de contexte au moment de décrocher, sans devoir rechercher manuellement ces éléments.
De son côté, My FanCam s’intéresse aux vidéos déjà enregistrées. La fonction est capable de suivre une personne précise dans une séquence et de recadrer automatiquement l’image afin de la maintenir au centre de l’attention. Elle peut notamment servir lorsqu’une vidéo rassemble plusieurs personnes et que l’utilisateur souhaite se concentrer sur l’une d’entre elles.
Now Brief et Now Nudge gagnent aussi en intelligence
One UI 9.0 Beta 2 enrichit également Now Brief avec les Custom Cards. Cette fonction permet de regrouper dans une même carte des informations provenant de Samsung Health, Samsung Weather et de certains types de vidéos YouTube sélectionnés par l’utilisateur. La carte peut ensuite être programmée pour apparaître à une heure donnée, certains jours de la semaine ou quotidiennement.
Now Nudge fonctionne quant à elle différemment. La fonction analyse ce qui est affiché sur l’écran afin de proposer des informations ou des raccourcis en rapport avec le contexte. Elle peut notamment faire apparaître des événements du calendrier, des suggestions, des raccourcis vers des applications ou Google Maps, ainsi que des propositions de remplissage automatique.
Quoi qu’il en soit, voir ces fonctions arriver sur le Galaxy S24 fera forcément plaisir à ses propriétaires. Samsung démontre une nouvelle qu’il n’est pas nécessaire de posséder son dernier smartphone pour profiter de certaines de ses nouveautés.