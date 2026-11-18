Présenté en mai sous le nom de Gemini Spark, l’agent s’appelle désormais « Tasks in Gemini », à ne pas confondre avec l’application Google Tasks. Un bouton sur l’écran d’accueil permet de basculer du chat vers le mode Tâches. Une fois la demande envoyée, on peut passer à autre chose. Gemini poursuit le travail en arrière-plan, accepte de nouvelles consignes en cours de route et vous prévient quand le résultat est prêt.

L’intérêt du mode Tâches se voit aussi dans les routines. Vous pouvez demander à Gemini de croiser chaque matin vos e-mails et votre agenda pour faire ressortir ce qui mérite votre attention avant la première réunion. L’agent peut également préparer un itinéraire de voyage ou prendre en charge une recherche qui demande plusieurs étapes.

Le déploiement gratuit a commencé le 17 novembre aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. L’agent tourne sur Gemini 4 Hydrogen, le modèle que Google vient aussi d’intégrer à son moteur de recherche. Comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit d’intelligence artificielle, aucune date n’a été annoncée pour la France et il faudra sûrement attendre plusieurs mois avant de voir apparaître cette fonction chez nous.