Google ouvre gratuitement l’accès à son agent Gemini dans six pays, où il peut mener des recherches ou préparer votre briefing du matin en arrière-plan. Aux États-Unis, le déploiement va plus loin avec la possibilité de passer des appels et de régler des achats via Google Pay.
Un voyant s’allume sur le tableau de bord. Il faut trouver un garage près de chez vous, appeler, patienter, puis vérifier que le créneau proposé colle avec votre agenda. C’est cette petite corvée que Josh Woodward, responsable de l’application Gemini, dit avoir confiée à l’IA. Dans le récit publié par Google, Gemini a repéré deux garages sur Maps, les a appelés en parallèle en se présentant comme une IA, puis a inscrit le rendez-vous dans Google Agenda. Le tout en moins de cinq minutes, selon Woodward.
Spark change de nom et devient accessible sans abonnement
Présenté en mai sous le nom de Gemini Spark, l’agent s’appelle désormais « Tasks in Gemini », à ne pas confondre avec l’application Google Tasks. Un bouton sur l’écran d’accueil permet de basculer du chat vers le mode Tâches. Une fois la demande envoyée, on peut passer à autre chose. Gemini poursuit le travail en arrière-plan, accepte de nouvelles consignes en cours de route et vous prévient quand le résultat est prêt.
L’intérêt du mode Tâches se voit aussi dans les routines. Vous pouvez demander à Gemini de croiser chaque matin vos e-mails et votre agenda pour faire ressortir ce qui mérite votre attention avant la première réunion. L’agent peut également préparer un itinéraire de voyage ou prendre en charge une recherche qui demande plusieurs étapes.
Le déploiement gratuit a commencé le 17 novembre aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. L’agent tourne sur Gemini 4 Hydrogen, le modèle que Google vient aussi d’intégrer à son moteur de recherche. Comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit d’intelligence artificielle, aucune date n’a été annoncée pour la France et il faudra sûrement attendre plusieurs mois avant de voir apparaître cette fonction chez nous.
Jusqu’où peut-on laisser Gemini agir ?
Aux États-Unis, il est aussi possible de confier une tâche à Gemini par message ou en lui transférant un e-mail. Google donne l’exemple de messages de l’école dont l’agent récupère les dates pour les ajouter au calendrier familial. The Verge relève que Gemini peut aussi se connecter à certains sites via le gestionnaire de mots de passe de Google.
Pour les achats, l’utilisateur peut fixer un plafond de dépenses. Google indique que l’agent est conçu pour demander une validation avant de passer commande, avec la possibilité de donner son accord à l’avance. Le degré d’autonomie dépend aussi du site. Dans l’exemple des courses chez Instacart, Gemini ajoute les produits demandés au panier, puis rend la main à l’utilisateur pour terminer la commande.
Google affirme que chaque compte dispose d’un environnement isolé où l’agent exécute ses tâches. Les applications connectées peuvent être retirées dans les réglages, et les commerces peuvent refuser les appels automatisés. Si votre garage les accepte, Gemini pourra patienter à votre place. Pour le prix de la révision, vous aurez encore votre mot à dire.