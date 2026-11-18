Toyota vient de dévoiler l’ampleur de ses paris dans l’espace, et il était difficile de s’en douter. Le géant japonais a injecté plus de 240 millions de dollars dans 11 start-up. Son ambition : produire des satellites comme on fabrique des voitures.
Toyota ne pénètre pas à l’aveugle dans le secteur spatial. Depuis 2019, le constructeur travaille avec l’agence japonaise JAXA sur le « Lunar Cruiser », un rover pressurisé destiné aux astronautes sur la Lune. Début 2025, la firme misait aussi sur Interstellar Technologies, une jeune pousse japonaise spécialisée dans les fusées. Mais ces projets restaient jusqu’ici isolés, et le groupe vient de dévoiler une stratégie bien plus vaste dans une interview exclusive accordée à Axios.
Pourquoi Toyota a une carte à jouer
Jim Adler, directeur exécutif de Toyota Ventures, l’une des filiales d’investissement de l’entreprise avec Woven Capital et Toyota Invention Partners, a ainsi indiqué que ces nouveaux investissements couvrent presque toute la chaîne spatiale : fabrication de satellites, communications, navigation, lancements de fusées et entretien des vaisseaux en orbite. On y trouve notamment Stoke Space, fabricant de la fusée réutilisable Nova, ainsi que Xona Space, qui travaille sur une alternative plus précise au GPS.
Ce n’est pas pour rien si Toyota s’intéresse autant à la filière. Grâce à des lancements plus abordables, les opérateurs misent désormais sur de grandes constellations de petits satellites, plutôt que sur une poignée d’engins très coûteux. Problème : la production n’a pas suivi, et ces appareils sont encore souvent conçus sur mesure.
Et bien entendu, fabriquer des machines complexes, en grand nombre et au meilleur coût, c’est le fort de Toyota, qui reste à ce jour le constructeur automobile le plus populaire au monde. La firme apporte également des chaînes d’approvisionnement bien rodées, de quoi aider les start-up à sortir de leurs goulots d’étranglement et à réduire leurs dépenses.
En parallèle, Toyota pourrait profiter d’une meilleure connectivité par satellite, d’une navigation plus précise et de revenus nouveaux en dehors de l’automobile.
Des partenariats qui se concrétisent déjà
Apex Space, start-up fondée en 2022 par un ancien de chez Palantir, illustre parfaitement la méthode Toyota. Car elle possède une vision qui résonne forcément avec la société, puisque son fondateur considère que « quelqu’un doit construire le Toyota des vaisseaux spatiaux ».
Apex propose ainsi des plateformes standardisées, c’est-à-dire tout le satellite sauf sa charge utile, et une filiale du groupe nippon fabrique des composants spécialisés pour ses engins. Le premier logo Toyota pourrait même faire son apparition en orbite dès l’année prochaine, promet le dirigeant de Toyota Ventures.
« Pense-t-on que la mobilité spatiale est dans notre avenir ? Absolument », affirme Jim Adler. Il prend d’ailleurs exemple sur Joby Aviation, spécialiste des taxis aériens électriques dans lequel Toyota a investi près de 900 millions de dollars. Leur partenariat a aussi donné vie à une coentreprise visant à produire ses appareils en série.
Mais le groupe n’est pas seul sur ce terrain. Le chinois Geely construit déjà son propre réseau de satellites, tandis que les constructeurs américains, encouragés par l’administration Trump, s’allient à des industriels de la défense.