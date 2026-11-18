Toyota ne pénètre pas à l’aveugle dans le secteur spatial. Depuis 2019, le constructeur travaille avec l’agence japonaise JAXA sur le « Lunar Cruiser », un rover pressurisé destiné aux astronautes sur la Lune. Début 2025, la firme misait aussi sur Interstellar Technologies, une jeune pousse japonaise spécialisée dans les fusées. Mais ces projets restaient jusqu’ici isolés, et le groupe vient de dévoiler une stratégie bien plus vaste dans une interview exclusive accordée à Axios.