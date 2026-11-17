SFR a lancé ce mardi la Box 10, une box Wi-Fi 7 bi-bande désormais incluse dans l'offre SFR Fibre Power à 36,99 euros par mois. Petite sœur de la Box 10+, elle promet le meilleur du Wi-Fi sans le tarif premium.
D'abord annoncée en février, puis trahie début octobre par des pages d'assistance publiées trop tôt, la SFR Box 10 est enfin officielle et équipe dès ce mardi 17 novembre 2026 l'offre SFR Fibre Power. Au programme, on retrouve du Wi-Fi 7 certifié, de la fibre jusqu'à 2 Gb/s, deux ports Ethernet 2,5 Gb/s et un écran E-ink tactile façon liseuse. Reste à savoir ce qu'elle laisse à la Box 10+, son aînée premium, et si elle pèse assez lourd face à des concurrents qui n'ont pas attendu l'opérateur au carré rouge pour faire descendre le Wi-Fi 7 en milieu de gamme. Décortiquons cette nouvelle box !
La SFR Box 10 mise sur un Wi-Fi 7 bi-bande et la fibre à 2 Gbit/s
La SFR Box 10 a pour premier argument le Wi-Fi 7, certifié par la Wi-Fi Alliance, dans une version bi-bande qu'on peut donc regretter limitée aux fréquences 2,4 et 5 GHz. SFR annonce un débit théorique cumulé de 6,8 Gbit/s, contre 5,4 Gbit/s pour la Box 8 qu'elle remplace dans l'offre Power, soit 25 % de mieux. Un plafond théorique, à partager entre tous les appareils de la maison, mais qui donne de l'air aux foyers bardés d'écrans. Côté fibre, elle repose sur la technologie GPON, avec jusqu'à 2 Gbit/s partagés en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi. Un pari cohérent, alors que la qualité de connexion est devenue un critère de choix majeur d'un opérateur.
Au niveau des branchements, on note quatre ports Ethernet, deux à 1 Gbit/s et deux à 2,5 Gbit/s, qui accueillent les PC et consoles récentes sans brider la ligne. Comme la Box 10+, la Box 10 intègre un module Thread, un protocole basse consommation qui relie capteurs de mouvement, prises et interrupteurs connectés. Autre parti pris, l'accessibilité, travaillée avec l'association HandiCaPZéro. SFR vante un marquage en braille et une connectique placée pour être plus intuitive. La box soigne aussi son bilan carbone, avec la certification TÜV Rheinland Green Mark, une coque en plastique 100 % recyclé et des pièces métalliques recyclées à 46 %. Son mode éco, activable depuis l'écran ou l'appli SFR & Moi, abaisse sa consommation de 9,4 à 5,9 W, soit près de 40 % d'économie.
Venons-en au prix ! L'offre SFR Fibre Power, qui rappelons est, des trois grandes offres internet fixe proposées par l'opérateur, celle dite de « milieu de gamme », reste à 36,99 euros par mois, avec douze mois d'engagement et 49 euros de frais d'ouverture. SFR rembourse en revanche, sur demande, jusqu'à 100 euros de frais de résiliation facturés par l'ancien opérateur.
Le salon n'a pas été oublié, avec le décodeur SFR Box 8 TV (4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos et enceinte connectée), 200 chaînes et, pour une deuxième télé, un décodeur secondaire ou l'appli sur TV connectée. Le téléphone fixe appelle en illimité les mobiles de métropole et les fixes de plus de 100 destinations. En prime, l'offre retire 3 euros par mois sur une option Netflix, Disney+, HBO Max ou Ciné+ OCS, et SFR Multi jusqu'à 8 euros par forfait mobile rattaché. Chose à savoir également, le répéteur Wi-Fi 7 est bien accessible, mais il se demande depuis l'Espace Client, contre 10 euros de frais d'activation.
SFR Box 10 : moins que la 10+, assez pour bousculer la concurrence ?
Quand on la place face à sa grande sœur, la Box10+, la nouvelle Box 10 assume ses renoncements. Souvenez-vous, lancée en septembre 2025 et proposée avec l'offre SFR Fibre Premium, la Box 10+ s'appuie sur la fibre XGS-PON, qui grimpe jusqu'à 8 Gb/s, avec un Wi-Fi 7 tri-bande. Sa troisième bande, celle des 6 GHz, offre des débits très élevés mais porte moins loin à la maison. Alors un tout petit peu plus compacte, la Box 10 fait l'impasse sur les deux. Pour un foyer classique, 2 Gbit/s laissent tout de même de la marge, même si vous rêvez de GTA 6. C'est tout le pari de Pierre Clément, le directeur exécutif Grand Public et Entreprises de SFR, qui entend « démocratiser l'accès aux technologies les plus avancées du marché ».
Sur ce terrain maintenant, SFR, dont la vente prochaine aux concurrents est toujours étudiée et discutée, n'a pas réinventé l'histoire. Dès le mois de janvier, Bouygues Telecom a ajouté à son offre Bbox Must une Bbox Wi-Fi 7 bi-bande au profil presque jumeau, avec 2 Gbit/s en téléchargement, 900 Mbit/s en envoi, mais un seul port 2,5 Gbit/s, contre deux chez SFR. Son modèle premium tri-bande a été rebaptisé Bbox Wi-Fi 7 XT pour l'occasion. Et pour le Black Friday, l'opérateur dégaine même jusqu'au 30 novembre une Bbox à 29,99 euros par mois la première année, plus abordable mais sans Wi-Fi 7 et plafonnée à 1 Gbit/s.
Orange et Free avaient même ouvert la voie dès avril 2025. L'opérateur historique a lancé la Livebox S, une box Wi-Fi 7 de cœur de gamme plafonnée à 2 Gbit/s, en même temps qu'une nouvelle Livebox 7 capable d'atteindre 8 Gbit/s. Le second a dégainé la Freebox Pop S, déclinaison sans décodeur TV de la Freebox Pop, en Wi-Fi 7 et jusqu'à 5 Gbit/s pour 24,99 euros par mois. Dans ce paysage, la SFR Box 10, qui arrive quelques mois après la Box 5G Wi-Fi 7 de l'opérateur, ne renverse pas la table. Elle comble surtout le vide entre la Box 8 et la Box 10+, avec une fiche technique soignée et un vrai souci d'accessibilité. Les budgets serrés regarderont plutôt la RED Box Fibre de RED by SFR, en Wi-Fi 5, à 22,99 euros par mois sans engagement.
Selon nous, c'est à chaud l'une des offres TV et Wi-Fi 7 les plus équilibrées sur la durée, pour un foyer qui garde sa box plusieurs années. Ce n'est pas la meilleure affaire pour la première année, ni le meilleur choix pour qui cherche seulement de la fibre rapide au plus bas prix.