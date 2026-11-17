Orange et Free avaient même ouvert la voie dès avril 2025. L'opérateur historique a lancé la Livebox S, une box Wi-Fi 7 de cœur de gamme plafonnée à 2 Gbit/s, en même temps qu'une nouvelle Livebox 7 capable d'atteindre 8 Gbit/s. Le second a dégainé la Freebox Pop S, déclinaison sans décodeur TV de la Freebox Pop, en Wi-Fi 7 et jusqu'à 5 Gbit/s pour 24,99 euros par mois. Dans ce paysage, la SFR Box 10, qui arrive quelques mois après la Box 5G Wi-Fi 7 de l'opérateur, ne renverse pas la table. Elle comble surtout le vide entre la Box 8 et la Box 10+, avec une fiche technique soignée et un vrai souci d'accessibilité. Les budgets serrés regarderont plutôt la RED Box Fibre de RED by SFR, en Wi-Fi 5, à 22,99 euros par mois sans engagement.