Un mot enfin pour les professionnels, qui ne sont pas en reste. Depuis SFR Pro, les indépendants, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs et petites entreprises jusqu'à 9 salariés peuvent eux aussi profiter des remises Multi et du partage de gigas, en regroupant leurs lignes professionnelles sous un même numéro SIREN. Et pour ne pas les laisser se débrouiller seuls, SFR leur garantit un suivi personnalisé et un accès direct à des experts en boutique.