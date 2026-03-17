L'opérateur SFR muscle son programme Multi, qui permet désormais de réunir jusqu'à 10 lignes mobiles, toutes éligibles aux remises dans un même foyer, contre 4 auparavant. De quoi faire quelques économies à l'année.
SFR a annoncé ce mardi 17 mars 2026 une petite refonte de son programme Multi, et le changement mérite qu'on s'y arrête. L'opérateur au carré rouge ne se contente pas d'élargir ses remises mobiles mais pousse aussi plus loin son offre de partage de données, une fonctionnalité qu'il est, dit-il, le seul à proposer sur le marché. Les professionnels ont également leur mot à dire dans cette évolution. Voyons tout cela.
Dix lignes mobiles et des remises qui s'accumulent : SFR Multi revoit ses ambitions à la hausse
Alors que Free vient d'ajouter la gestion des lignes secondaires à son application mobile, le programme SFR Multi fait peau neuve. Là où il fallait se contenter de 4 lignes mobiles maximum, les abonnés box peuvent désormais en regrouper jusqu'à 10 au sein d'un même foyer. Qu'il s'agisse d'une famille nombreuse, de colocataires ou de parents qui équipent leurs enfants, l'offre est pensée pour coller aux réalités du quotidien, avec des conditions d'accès volontairement accessibles au plus grand nombre.
Côté économies, chaque ligne mobile du groupe bénéficie d'une remise allant jusqu'à 8 euros par mois, et une seconde box est remisée de 5 euros mensuels. Voilà qui est pratique pour connecter un enfant étudiant, un parent senior ou une résidence secondaire, tout en ajoutant que l'offre Maison Sécurisée profite elle aussi de 5 euros de réduction chaque mois. Tous ces avantages se cumulent sur une seule et même offre.
En additionnant tous ces avantages, l'économie annuelle peut dépasser le millier d'euros, d'après l'opérateur. Un argument solide pour les familles nombreuses ou les foyers multi-abonnés, et un positionnement offensif de SFR face à ses concurrents sur le segment de la fidélisation.
Partage de gigas et SFR Pro, les nouveautés qui font vraiment la différence
Là où SFR se distingue vraiment de ses concurrents, c'est sur le partage de gigas, des données mobiles, donc. L'opérateur est le seul en France à proposer cette fonctionnalité. Concrètement, la ligne principale peut redistribuer jusqu'à 100 Go de data par mois à chacune des autres lignes du groupe, selon les besoins de chacun, et sans changer de forfait.
Récurrent ou ponctuel, le partage se gère depuis l'application SFR & Moi, ou l'espace client en ligne. De quoi rééquilibrer les enveloppes data en quelques clics, et c'est forcément pratique quand un membre du foyer a épuisé son forfait avant la fin du mois, ou même pour mieux encadrer les usages des plus jeunes.
Un mot enfin pour les professionnels, qui ne sont pas en reste. Depuis SFR Pro, les indépendants, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs et petites entreprises jusqu'à 9 salariés peuvent eux aussi profiter des remises Multi et du partage de gigas, en regroupant leurs lignes professionnelles sous un même numéro SIREN. Et pour ne pas les laisser se débrouiller seuls, SFR leur garantit un suivi personnalisé et un accès direct à des experts en boutique.