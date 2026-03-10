Free fait évoluer son application mobile, en y intégrant la gestion des lignes secondaires. Une mise à jour bienvenue, qui simplifie le quotidien des familles et des abonnés multi-lignes.
L'opérateur Free a annoncé, ce mardi 10 mars, avoir procédé à la mise à jour de son application mobile, avec une nouveauté plutôt intéressante. Désormais, les abonnés peuvent gérer leurs lignes secondaires directement depuis l'app Free, sans se reconnecter à un espace différent. Une évolution qui est, peut-on dire, dans la continuité de la fusion entre l'app Free et Freebox Connect, effective depuis le début de l'année.
Gérer toutes ses lignes mobiles depuis une seule application, c'est enfin possible chez Free
Avant cette mise à jour, un abonné Free avec plusieurs lignes devait se connecter séparément à chaque espace client pour les gérer une par une. Depuis mardi, c'est de l'histoire ancienne. L'app Free regroupe désormais toutes les lignes au même endroit : on peut suivre la consommation data, vérifier le crédit d'appel, activer une option ou commander un nouveau mobile en quelques clics seulement.
C'est surtout pour les familles que la mise à jour change la donne. Un parent qui gère à la fois sa ligne et celle de ses enfants peut désormais tout consulter d'un seul coup d'œil, qu'il s'agisse des forfaits, des factures, des différentes consommations et des paramètres. Il n'est plus nécessaire de se déconnecter et de se reconnecter avec un autre identifiant pour passer d'une ligne à l'autre.
Cette mise à jour suit une forme de logique pour Free. Depuis début 2026, l'app Free intègre aussi toutes les fonctionnalités qui étaient jusqu'ici réservées à l'application Freebox Connect, du contrôle parental à la gestion des appareils connectés au réseau, en passant par le partage de la connexion Wi-Fi via QR Code. La box internet et le forfait mobile sont pilotables au même endroit.
Freebox Connect s'efface pour laisser place à une application Free unique
La fusion entre Freebox Connect et l'app Free n'est pas qu'une mise à jour technique mais bien le début de la fin pour Freebox Connect. L'opérateur de Xavier Niel a confirmé que l'application sera prochainement supprimée. Plutôt que de maintenir deux applications distinctes, l'idée est de tout regrouper en une seule.
L'app Free est téléchargeable gratuitement sur Android et iOS. Elle est accessible à tous les abonnés mobiles Free, mais aussi aux clients qui disposent d'une Freebox Ultra, Freebox Ultra Essentiel, Freebox Pop, Série Spéciale Freebox Pop S ou Série Spéciale Freebox Révolution Light, autrement dit la grande majorité des abonnés box de l'opérateur.
Il y a une petite nuance toutefois à connaître. Selon l'offre souscrite, certaines fonctionnalités de l'app peuvent ne pas être disponibles. Autrement dit, deux abonnés Free n'auront pas forcément accès aux mêmes options dans l'application. Un petit tour sur le site de Free permet de vérifier ce qui est inclus dans son forfait avant de se lancer.