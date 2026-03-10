C'est surtout pour les familles que la mise à jour change la donne. Un parent qui gère à la fois sa ligne et celle de ses enfants peut désormais tout consulter d'un seul coup d'œil, qu'il s'agisse des forfaits, des factures, des différentes consommations et des paramètres. Il n'est plus nécessaire de se déconnecter et de se reconnecter avec un autre identifiant pour passer d'une ligne à l'autre.