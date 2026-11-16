Bouygues Telecom offre six mois de Google AI Plus à ses clients particuliers mobile et box, apprend-on lundi. Annoncée une semaine après Orange IAs, l'offre relance la course à l'intelligence artificielle entre opérateurs français.
Six mois de Google AI Plus offerts, c'est ce que Bouygues Telecom annonce ce lundi 16 novembre pour l'ensemble de ses clients particuliers, au mobile comme à la box, B&You compris. Dans l'abonnement IA de Google, on trouve un accès élargi à Gemini, 400 Go de stockage et un partage possible avec le foyer, mais aussi une reconduction payante qu'il vaudra mieux surveiller. L'annonce tombe six jours après celle d'Orange, nouvelle réplique dans un échange que les opérateurs français entretiennent depuis bientôt deux ans.
Google AI Plus offert chez Bouygues Telecom, mode d'emploi et petites lignes
Google AI Plus est l'abonnement IA le moins cher de Google. Il élargit l'accès à Gemini, l'assistant conversationnel maison et concurrent direct de ChatGPT, mais sans les modèles les plus puissants. Depuis cet automne, Google réserve ses modèles Pro aux formules AI Pro et Ultra, et AI Plus se contente des modèles Flash. L'abonnement ajoute Gemini Omni, qui permet de créer des contenus en mêlant texte, photos et vidéos, ainsi que 400 Go de stockage pour Gmail, Drive et Photos. Côté famille, il se partage avec jusqu'à cinq personnes du foyer, et chacune garde son propre espace et ses propres fonctions IA.
Pour en profiter, rendez-vous dans l'espace client Bouygues Telecom. On y active l'offre, on la rattache à un compte Google, existant ou créé pour l'occasion, et les six mois démarrent aussitôt. Il y a une condition tout de même. Il ne faut pas que le compte en question soit déjà lié à un abonnement Google AI payant. À noter que, selon les mentions légales, l'offre est valable jusqu'au 31 décembre 2027.
C'est aussi à savoir : au bout de six mois, l'abonnement continue automatiquement à 4,99 euros par mois, sauf si on le résilie. Il est sans engagement, mais sans ristourne non plus, car c'est le prix public de Google AI Plus depuis que Google l'a baissé en juin dernier. Concrètement, les six mois offerts représentent une économie d'environ 30 euros, soit six mensualités à 4,99 euros. Bouygues Telecom promet de faire un rappel dix jours avant l'échéance, donc pensez bien à surveiller vos notifications.
Pour Free, Bouygues Telecom et Orange, l’IA devient un argument de vente
La « bataille » de l'IA grand public entre les opérateurs remonte à février 2025. Free est le premier à avoir dégainé, en offrant pendant un an à ses abonnés mobiles Le Chat Pro, la version payante de l'assistant de la start-up française Mistral AI, que l'opérateur propose aujourd’hui en option payante. Quelques jours plus tard, Bouygues Telecom répondait avec douze mois de Perplexity Pro, un moteur de recherche dopé à l'IA qui cite ses sources. Orange suivait en mars avec ChatGPT Plus, l'abonnement premium d'OpenAI, réservé toutefois aux clients de son forfait haut de gamme 5G+. L'idée était d'offrir pendant un an des abonnements d'IA normalement facturés entre 18 et 23 euros par mois.
Puis le rythme s'est nettement accéléré cet automne. Début novembre, Bouygues Telecom s'installait dans ChatGPT avec une application qui permet de parler forfaits, smartphones et fibre, accessible même avec un compte gratuit. Le 10 novembre, Orange présentait Orange IAs, intégré à ses nouvelles applis Orange et Sosh à partir du 19 novembre. Le service réunit Claude, Gemini, GPT et Mistral, et il permet même de poser une question à plusieurs IA pour comparer leurs réponses, avec une formule de base gratuite, ouverte même aux clients des autres opérateurs, ainsi qu'une version premium réservée aux clients de l'opérateur. Six jours plus tard, Bouygues a livré sa réponse.
Mais désormais, les stratégies sont différentes d'un opérateur à un autre. Orange mise sur plusieurs IA à la fois, tandis que Bouygues Telecom resserre des liens avec Google qui durent depuis plus de dix ans : Gemini a déjà rejoint la télécommande de sa clé b.tv cet été, et les modèles du géant américain alimentent en partie ses agents de service client. Marc Laurier, directeur Grand Public de l'opérateur, parle d'une « collaboration historique » et d'un « cadeau exceptionnel ». Pendant trois mois, Bouygues sera le seul opérateur français à offrir Google AI Plus à l'ensemble de ses clients. Reste SFR, discret jusqu'ici sur l'IA grand public : à son tour de jouer ?