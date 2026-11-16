Google AI Plus est l'abonnement IA le moins cher de Google. Il élargit l'accès à Gemini, l'assistant conversationnel maison et concurrent direct de ChatGPT, mais sans les modèles les plus puissants. Depuis cet automne, Google réserve ses modèles Pro aux formules AI Pro et Ultra, et AI Plus se contente des modèles Flash. L'abonnement ajoute Gemini Omni, qui permet de créer des contenus en mêlant texte, photos et vidéos, ainsi que 400 Go de stockage pour Gmail, Drive et Photos. Côté famille, il se partage avec jusqu'à cinq personnes du foyer, et chacune garde son propre espace et ses propres fonctions IA.