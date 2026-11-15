Drôle d'idée que ce processeur en architecture Arrow Lake, mais réservé à un unique revendeur de matériel informatique, Newegg.
Mais quelle mouche a donc piqué les responsables marketing de chez Intel ? Si le groupe américain lance un nouveau processeur baptisé Core Ultra 260K, il ne souhaite visiblement pas que tout le monde puisse en profiter et confirme qu'il sera en « disponibilité limitée ».
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Baroud d'honneur pour Arrow Lake ?
Il y a déjà deux ans de cela – le 5 novembre 2024 pour être précis –, Intel lançait ses premiers processeurs basés sur l'architecture Arrow Lake et introduisait alors du même coup un nouveau socket, le LGA-1851.
De l'eau a coulé sous les ponts depuis ce lancement des Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K et Core Ultra 5 245K. D'autres puces ont, bien sûr, été commercialisées pour enrichir l'offre d'Intel avec, par exemple, les Core Ultra 5 235 et Core Ultra 5 225F en novembre 2025 et les Core Ultra 5 250K Plus et Core Ultra 7 270K Plus en mars de cette année.
Ces derniers ont d'ailleurs été l'occasion d'une sorte de « refresh » de la gamme avec pas mal de très bons points comme une optimisation énergétique notable et un positionnement tarifaire très intéressant. Reste que la gamme Arrow Lake est moins riche que de coutume chez Intel et, à vrai dire, ce n'est pas la nouvelle puce du jour qui va vraiment changer la donne.
Intel commercialise effectivement depuis quelques jours un Core Ultra 7 260K que la firme n'avait jamais présenté. C'est donc une « sortie surprise » pour une puce techniquement très proche du Core Ultra 7 265K.
Un CPU pour l'heure exclusif au revendeur Newegg
Reposant bien évidemment sur le socket LGA-1851, ce Core Ultra 7 260K est doté de 20 cœurs, organisés en 8 cœurs performants (P-core) et 12 cœurs efficaces (E-core).
Le cache de troisième niveau est de 30 Mo, le TDP est donné pour 125 W et la prise en charge de la mémoire vive est limitée à 256 Go de DDR5-6400. Autant de caractéristiques strictement identiques à celles du Core Ultra 7 265K. En réalité, pour trouver des différences entre les deux processeurs, il faut se tourner vers les fréquences de fonctionnement.
Et encore, les fréquences de base sont identiques (3,9 GHz pour les P-core et 3,3 GHz pour les E-core), ce sont les fréquences boost qui sont – légèrement – revues à la baisse : on perd ainsi 100 MHz seulement pour les P-core (5,3 GHz contre 5,4 GHz) comme pour les E-core (4,5 GHz contre 4,6 GHz). On peut raisonnablement se poser la question de l'intérêt d'un tel CPU ?
On comprend (un peu) mieux l'objectif quand on ajoute une précision : le Core Ultra 7 260K ne sera disponible qu'en version « tray », c'est-à-dire sans boîte, pour les assembleurs. Plus important encore, comme le précise le site Tom's Hardware, il semble que la disponibilité de cette puce soit très restreinte, on ne parle pour le moment que d'un seul assembleur.
L'Américain Newegg propose effectivement deux configurations conçues autour de cette puce. Il est donc le seul à disposer de ce Core Ultra 7 260K qui, on l'imagine, est proposé un peu moins cher que le Core Ultra 7 265K. À voir, si dans les prochaines semaines, d'autres intégrateurs y ont droit.