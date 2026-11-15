Il y a déjà deux ans de cela – le 5 novembre 2024 pour être précis –, Intel lançait ses premiers processeurs basés sur l'architecture Arrow Lake et introduisait alors du même coup un nouveau socket, le LGA-1851.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis ce lancement des Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K et Core Ultra 5 245K. D'autres puces ont, bien sûr, été commercialisées pour enrichir l'offre d'Intel avec, par exemple, les Core Ultra 5 235 et Core Ultra 5 225F en novembre 2025 et les Core Ultra 5 250K Plus et Core Ultra 7 270K Plus en mars de cette année.

Ces derniers ont d'ailleurs été l'occasion d'une sorte de « refresh » de la gamme avec pas mal de très bons points comme une optimisation énergétique notable et un positionnement tarifaire très intéressant. Reste que la gamme Arrow Lake est moins riche que de coutume chez Intel et, à vrai dire, ce n'est pas la nouvelle puce du jour qui va vraiment changer la donne.

Intel commercialise effectivement depuis quelques jours un Core Ultra 7 260K que la firme n'avait jamais présenté. C'est donc une « sortie surprise » pour une puce techniquement très proche du Core Ultra 7 265K.