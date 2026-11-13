Sur cloude.ai, fausse adresse de Claude, le propriétaire n’a mis en ligne qu’une page d’attente, dite page parking, et il peut revendre le trafic de ses visiteurs. Vous êtes ensuite transféré vers un système de distribution de trafic, chargé de choisir votre destination en fonction de votre pays, de votre système d’exploitation et de votre navigateur. Les pirates profilent alors votre navigateur et relèvent votre adresse IP. Seule une partie des visiteurs voit le piège.

Il s’agit d’une fausse page de vérification humaine aux couleurs de Cloudflare, traduite en six langues, dont le français. Sur Windows, une commande est copiée dans votre presse-papiers, puis les pirates vous demandent de la coller dans la fenêtre Exécuter. Avec cette technique, le ClickFix, c’est vous qui lancez leur programme. Les pirates téléchargent alors un script PowerShell dans un dossier temporaire et l’exécutent dans une fenêtre cachée, sans tenir compte des restrictions d’exécution de Windows. Sur Mac, les pirates affichent plutôt une fausse mise à jour de sécurité et vous demandent de coller une commande dans le Terminal.

Island a retrouvé le script de profilage sur 211 adresses d’entrée, dont de fausses adresses de banques nord-américaines, de l’opérateur Verizon ou de Microsoft Azure. Comme l’explique Oleg Zaytsev, chercheur principal en sécurité chez Island, ces sites sont des « sosies d’applications d’IA qui transforment la tentative d’ouvrir un outil familier en une invitation à vérifier, installer ou exécuter autre chose ». Aucune vraie vérification Cloudflare ne vous demande d’ouvrir la fenêtre Exécuter ou le Terminal pour coller du texte.