Alors bien sûr, on parle au conditionnel ici car les modifications restent en cours de revue au sein du projet Chromium et cette protection n’existe pas encore dans la version stable de Chrome.

Cette protection changerait ce comportement à la racine. Quand une extension imposée par une politique tenterait de modifier la page Nouvel onglet ou le moteur de recherche par défaut, Chrome annulerait l’installation et enregistrerait l’identifiant de l’extension dans une liste de blocage. Lors des vérifications suivantes, le navigateur ignorerait cette même extension et cesserait de la télécharger. Le navigateur mettrait aussi fin au trafic réseau causé par ces tentatives répétées. Google activerait cette défense par défaut sur les appareils Windows et macOS non gérés, via l’indicateur interne kBlockDseNtpOverrideExtensionsOnUnmanagedDevices.

Par ailleurs, une extension installée manuellement par l’utilisateur ne basculerait plus vers le statut d’extension verrouillée par une politique. L’utilisateur garderait le contrôle de cette extension, libre de la désinstaller ou de la désactiver. Si un appareil auparavant géré perdait son statut de confiance tout en conservant des clés de politique locale, Chrome désinstallerait automatiquement les extensions qui détournaient la page Nouvel onglet ou le moteur de recherche. Google ajouterait par ailleurs des mesures pour suivre la fréquence de ces détournements et l’efficacité des blocages.

Google a révisé ses règles sur les extensions Chrome après le scandale des commissions d’affiliation détournées par Honey, l’extension rachetée par PayPal en 2019. Depuis cet épisode, l’entreprise interdit les pratiques qui profitent à un éditeur sans bénéfice visible pour l’internaute. Avec cette nouvelle protection, Google applique une logique proche au système qui installe les extensions, plutôt qu’à leur seul contenu. Les administrateurs d’entreprises légitimes garderaient une politique dérogatoire pour désactiver la protection lorsqu’une extension imposée par leur organisation modifie la page Nouvel onglet ou le moteur de recherche.