On l'attendait, le démontage des derniers MacBook Pro par iFixit est arrivé. Il révèle le secret du nouveau logo lumineux au dos des ordinateurs portables dernière génération de la marque à la pomme.
Les nouveaux MacBook Pro d'Apple marquent deux premières pour la gamme : l'adoption de la technologie OLED attendue depuis des années, mais aussi, un écran tactile. Ils sont également plus légers que leurs prédécesseurs et voient le retour du logo Apple lumineux au dos des PC portables. Comme à son habitude, iFixit a décortiqué un modèle, afin de voir comment le logo au dos s'allume.
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Un Mac plus léger, un tout petit peu plus réparable
Le MacBook Pro PROLED à écran tactile pèse 1,82 kg, contre 2,14 kg pour le modèle qu'il remplace. La version 14 pouces affiche quant à elle 1,38 kg sur la balance, à comparer aux 1,60 kg du modèle 14 pouces doté de la puce M5 Pro.
Cette cure de minceur de 203 g au total vient de divers endroits. Le châssis en aluminium perd 92 grammes sur la balance, et l'écran perd 101 grammes, malgré l'intégration du tactile. Le reste étant des économies de poids sur la batterie et le trackpad.
Aussi, l'ouverture de la machine est plus simple qu'auparavant : le capot inférieur ne se fixe plus avec huit vis, mais quatre. Les progrès s'arrêtent là. Vraiment. Selon iFixit, la plupart des composants susceptibles d'être remplacés, à l'image du port USB-C, exigent de retirer la carte mère. D'autres, comme le port HDMI et le SSD, sont soudés à cette dernière et ne peuvent ainsi pas être changés.
OLED vs mini-LED, un vrai changement
L'OLED modifie l'affichage par rapport au mini-LED des autres modèles. Avec une dalle OLEd, chaque pixel génère sa propre lumière. Un écran LCD classique dépend au contraire d'un rétro-éclairage placé sur les bords de la dalle ou derrière les pixels. L'écran mini-LED des MacBook Pro précédents était déjà une vraie évolution, en remplaçant les « ampoules » LED par des « puces » LED afin de renforcer la puissance et la qualité du rétroéclairage. Ce dernier reste toutefois indispensable avec le LCD comme avec le mini-LED, alors que l'OLED s'en passe.
Le résultat est connu : des noirs profonds, un contraste plus élevé et aucun halo autour des objets lumineux affichés sur fond sombre.
Le logo rétroéclairé fait son retour
Sur les anciens MacBook, le logo du capot tirait sa lumière du rétroéclairage de l'écran LCD. Mais avec une dalle OLED, cette solution n'est plus envisageable.
Apple a donc développé un rétroéclairage distinct, dédié au logo : il se compose de quatre LED et de quelques diffuseurs qui répartissent la lumière de manière homogène. L'ensemble se situe derrière l'écran et se révèle, en pratique, impossible à remplacer. La marque à la pomme a encore des progrès à faire côté réparabilité.