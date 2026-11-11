L'OLED modifie l'affichage par rapport au mini-LED des autres modèles. Avec une dalle OLEd, chaque pixel génère sa propre lumière. Un écran LCD classique dépend au contraire d'un rétro-éclairage placé sur les bords de la dalle ou derrière les pixels. L'écran mini-LED des MacBook Pro précédents était déjà une vraie évolution, en remplaçant les « ampoules » LED par des « puces » LED afin de renforcer la puissance et la qualité du rétroéclairage. Ce dernier reste toutefois indispensable avec le LCD comme avec le mini-LED, alors que l'OLED s'en passe.