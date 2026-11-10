Le gouvernement a annoncé mardi les 13 nouveaux lauréats de l'appel à projets « Première Usine » de France 2030. Des start-up et PME de la chimie, de l'aéronautique ou de l'automobile vont ouvrir autant de sites industriels en France.
Avec l'appel à projets « Première Usine », France 2030 poursuit son pari ô combien important sur la réindustrialisation en ayant officiellement ajouté, ce mardi 10 novembre, treize nouveaux projets industriels à sa collection. Les lauréats des dixième et onzième relèves de Bercy, accompagnés dans un dispositif opéré par Bpifrance, vont ouvrir chacun un site de production, dans des domaines aussi variés que la chimie, l’aéronautique, la robotique ou la santé. Le gouvernement ne précise pas le montant des aides accordées, ni le nombre d’emplois attendus, mais on y voit un peu plus clair.
Chimie, robots et hélicoptères, les lauréats de Première Usine se dévoilent
« Première Usine » accompagne les start-up et les PME industrielles au moment de franchir le cap redouté qui sépare le prototype de la production en série. Le dispositif, pour mémoire lancé en 2022 au sein de France 2030 (54 milliards d'euros au total), est coordonné par la DGE et le SGPI, puis opéré par Bpifrance. L'aide mêle subventions et avances remboursables, en complément d'autres guichets comme I-Démo. Plus d'une centaine de projets en ont déjà profité. Faisons le tour de ceux annoncés aujourd'hui.
Sur l'officialisation de ce mardi, l'Occitanie compte plusieurs lauréats. Stradot y développe, avec son projet Spirob, des robots voituriers de type enjambeur qui passent au-dessus des véhicules pour les ranger en haute densité, avec Renault Group comme client par exemple. Positive Aviation veut y industrialiser un avion bombardier d'eau, et Ecotech Ceram une solution de stockage de la chaleur fatale, celle que les usines perdent faute de l'exploiter. Ailleurs, Hélicoptères Guimbal industrialise en Provence-Alpes-Côte d'Azur la production d'hélicoptères G5, et Photospace produira en Île-de-France des solutions optroniques, qui marient optique et électronique. En Bourgogne-Franche-Comté, Sintermat ouvre une unité dédiée au Spark Plasma Sintering, un procédé de frittage de pièces métalliques ou composites.
La chimie est plutôt bien lotie. Nevada promet de détruire l'amiante par voie chimique pour en tirer du gypse et de la silice réutilisables. En Nouvelle-Aquitaine, Nova Carbon produira de la fibre de carbone recyclée et bas-carbone, et CMP Composite des pièces techniques pour l'aéronautique, le spatial ou la défense. Enersens complète le quatuor chimique, avec un aérogel de silice, un isolant thermique très performant, utile notamment dans les batteries. Hors chimie, Circul'Egg valorise les coquilles d'œufs en carbonate de calcium biosourcé et en poudre de membrane pour la nutraceutique. RDS va produire en France les étapes clés d'un patch connecté miniaturisé, qui doit faciliter les sorties précoces de l'hôpital. Olift, enfin, fabriquera des t-shirts anti-noyade.
Le vivier des start-up industrielles, l'argument favori de Bercy
Nous le disions, le gouvernement ne dit rien sur le montant versé par l'État, l'aide accordée à chaque projet, l'enveloppe globale ou les emplois espérés. Il y a aussi un décalage sur les secteurs. L'État cite par exemple la défense et le spatial parmi les cibles stratégiques, mais aucun lauréat n'est rangé dans ces catégories. Ces marchés n'apparaissent que parmi les débouchés de CMP Composite et Nova Carbon.
Le recours aux avances remboursables mérite qu'on s'y arrête un instant. Contrairement à une subvention, l'État compte en effet récupérer sa mise si le projet réussit. Cet été, dans son bilan de la stratégie quantique, la Cour des comptes poussait justement à les privilégier. Le SGPI assurait alors avoir déjà relevé le curseur, de 40 à 50 %, pour les projets quantiques de démonstration et d'industrialisation lancés depuis 2025.
Pour défendre sa stratégie, le gouvernement évoque les plus de 3 500 start-up industrielles recensées en France, deux fois plus qu'en 2021, avec plus de 6,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Nous en croisons régulièrement, de Plaskimia à DIAMFAB. Roland Lescure, qui signe l'annonce avec Sébastien Martin, Anne Le Hénanff et Bruno Bonnell, lâche un « Vive l'innovation industrielle ! » enthousiaste. On attend malgré tout de voir ces usines tourner pour de bon avant de crier victoire.