Cette mission, c'est justement d'assurer les plus longs vols commerciaux jamais proposés, à savoir relier Sydney à Londres, puis à New York, sans la moindre escale, pour plus de 16 000 kilomètres et jusqu'à 22 heures d'affilée dans les airs. Qantas, qui a commandé douze de ces appareils, recevra le premier en avril 2027 et compte ouvrir la ligne vers Londres en octobre, avec à la clé jusqu'à quatre heures de voyage en moins qu'aujourd’hui. Pour rendre le trajet supportable, la compagnie n’installera que 238 sièges, là où ce modèle en embarque d’ordinaire plus de 300. Elle a conçu sa cabine avec des spécialistes du sommeil, afin d'atténuer le décalage horaire à l'arrivée. Reste à savoir combien de passagers accepteront de voir le soleil se lever deux fois sans quitter leur siège.