L'Airbus A350-1000ULR développé pour la compagnie Qantas entre au Guinness, avec le record du monde de distance pour un avion de ligne. Un vol d'essai Melbourne-Toulouse sans escale a mis fin à près de 21 ans de règne de Boeing.
L'Airbus A350-1000ULR, fabriqué pour la compagnie australienne Quantes, détient désormais officiellement le record du monde de distance pour un avion de ligne, comme l'a annoncé l'avionneur ce lundi 9 novembre. Pour décrocher son certificat Guinness, l'appareil a passé 24 heures et 24 minutes en l'air, sur un itinéraire de plus de 23 000 kilomètres qui ferait bondir n'importe quel GPS. Cette performance efface une marque détenue par Boeing depuis 2005, à quelques mois de la première livraison de l'appareil.
Pour battre le record de distance, cet A350 a pris le chemin des écoliers
L'avion que récupèrera la compagnie Quantas dans quelques mois est parti de Melbourne le 27 juillet à 17h27. Il s'est posé à Toulouse le lendemain à 9h51, après avoir avalé très exactement 23 155 kilomètres, soit plus de la moitié du tour de la Terre. À vol d'oiseau, les deux villes ne sont pourtant séparées que de 16 888 kilomètres. Le détour, de près de 6 300 kilomètres, est assez logique sur certains trajets, il ne s'agit pas d'une erreur de navigation. Airbus précise que les données de vol ont été validées de manière indépendante par la Fédération aéronautique internationale (FAI) et Flightradar24.
La semaine précédente, ce même avion avait rallié l'Australie par l'ouest, en 19h12. Pour le retour, il a survolé Sydney, coupé le Pacifique vers Los Angeles, traversé l'Amérique du Nord et l'Atlantique, puis survolé Londres. Trois continents donc, deux océans, deux levers et deux couchers de soleil, voilà qui fait honneur à Project Sunrise, le programme de Qantas, baptisé en hommage aux vols « Double Sunrise » de la Seconde Guerre mondiale, qui duraient le temps de deux aubes.
Le perdant disons indirect de cette performance XXL, c'est le concurrent, lui, direct d'Airbus, à savoir Boeing. Son 777-200LR avait relié Hong Kong à Londres en novembre 2005, lui aussi par l'est, en parcourant 21 601 kilomètres en 22h42. L'annonce d'Airbus, qu'il a fallu faire certifier dans les règles de l'art, tombe seulement un jour avant les 21 ans de cet exploit, avec l'Américain qui concède plus de 1 500 kilomètres à son rival européen. Flightradar24 revendique au passage plus de 3,6 millions de suivis sur ce vol, le deuxième plus regardé de son histoire derrière le dernier voyage d'Elizabeth II, preuve de l'engouement de cet exploit historique.
Avant les passagers de Qantas, treize privilégiés à bord de l'A350
Alors, si vous espérez un billet pour un tel vol, bon, autant vous dire que ça risque d'être compliqué. Le record récompense un avion de ligne, pas une liaison commerciale. À bord, il n'y avait aucun client d'ailleurs, mais tout de même treize personnes, avec trois pilotes d'essai d'Airbus, deux pilotes de Qantas, sept ingénieurs et un représentant de la FAI. Ce vol était d'abord un test, puisque la campagne d'essais exigea un trajet de 23 heures, du départ du parking à l'arrêt à l'arrivée, pour simuler les vols commerciaux les plus longs que l'appareil pourra effectuer. Contrat rempli.
D'un point de vue un peu plus technique, l'A350 doit avant tout cette endurance à un réservoir central arrière de 20 000 litres, intégré à sa structure, qui repousse son rayon d'action de 1 000 milles nautiques, soit environ 1 850 kilomètres. Cette quatrième version passagers rejoint une famille A350 déjà forte de 1 628 commandes à fin octobre. Lars Wagner, le patron des avions commerciaux d'Airbus, parle d'une « cerise sur le gâteau », l'essentiel étant à ses yeux d'avoir prouvé que l'appareil pouvait remplir sa mission.
Cette mission, c'est justement d'assurer les plus longs vols commerciaux jamais proposés, à savoir relier Sydney à Londres, puis à New York, sans la moindre escale, pour plus de 16 000 kilomètres et jusqu'à 22 heures d'affilée dans les airs. Qantas, qui a commandé douze de ces appareils, recevra le premier en avril 2027 et compte ouvrir la ligne vers Londres en octobre, avec à la clé jusqu'à quatre heures de voyage en moins qu'aujourd’hui. Pour rendre le trajet supportable, la compagnie n’installera que 238 sièges, là où ce modèle en embarque d’ordinaire plus de 300. Elle a conçu sa cabine avec des spécialistes du sommeil, afin d'atténuer le décalage horaire à l'arrivée. Reste à savoir combien de passagers accepteront de voir le soleil se lever deux fois sans quitter leur siège.