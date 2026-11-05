Son fonctionnement est le suivant : il suffit de prendre une photo, d’une affiche par exemple, et de demander à AskPhotos de la lire. La technologie repérera le nom de l'événement, la date et les horaires puis préparera une fiche. Après validation, l'application demandera l'accès à votre agenda, Google ou non, et ajoutera l'événement à votre planning.