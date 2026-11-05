Vous croisez une affiche de concert, vous la prenez en photos… et vous oubliez son existence. Et bien plus maintenant : Google Photos travaille sur une option qui intégrera directement ce genre d'événement à votre agenda.
Que d’évolutions pour Google Photos! Dernièrement, Google a créé une fonction permettant aux groupes d’amis de rassembler leurs clichés de soirée au sein d’un même album, étendu la retouche express aux vidéos et lancé l’option IA « Edit with Ask Photos ». La firme de Mountain View en a aussi profité pour modifier discrètement sa politique de confidentialité afin d’exploiter les données de l’outil pour personnaliser ses publicités.
Google Photos va bientôt ajouter des événements dans votre agenda
L’analyse d’APK réserve souvent de belles surprises : l’équipe d’Android Authority a trouvé dans le code de la version 8.0 de Google Photos une nouvelle fonctionnalité d'ajout d'événement. Reliée à AskPhotos, l’assistant IA qui répond à vos interrogations sur les images, elle est pour l’instant indisponible pour le grand public.
Son fonctionnement est le suivant : il suffit de prendre une photo, d’une affiche par exemple, et de demander à AskPhotos de la lire. La technologie repérera le nom de l'événement, la date et les horaires puis préparera une fiche. Après validation, l'application demandera l'accès à votre agenda, Google ou non, et ajoutera l'événement à votre planning.
L’IA aux commandes pour le meilleur et pour le pire
Bien sûr, l’intelligence artificielle étant susceptible de se tromper, il faudra être prudent et bien vérifier les détails de l'événement avant de le valider. Google a heureusement pensé à tout : un lien vers la photo d’origine sera notamment inclus pour vérifier que les informations inscrites sont correctes.
Cette nouvelle fonctionnalité est encore loin d’être achevée : lors de son test, l’équipe d’Android Authority a, par exemple, remarqué que l’écran de validation n’affichait pas de fuseau horaire, ce qui pouvait entraîner des confusions. On espère que Google affinera ce point afin d’éviter les erreurs.
Malgré tout, cette option pourrait s’avérer bien utile et les utilisateurs devraient apprécier ce petit gain de temps. Pour l’heure, Google n’a pas communiqué de date de lancement : il faudra donc faire preuve de patience pour en savoir plus.