Pour l’instant, on n’en sait pas beaucoup plus sur cette nouvelle option. Les captures partagées indiquent que Google a choisi de proposer une interface de prise de vues distincte. Celle-ci ressemble beaucoup à l’appareil photo des Pixel : on y trouve, en effet, un bouton pour basculer entre le mode photo et le mode vidéo ainsi que des réglages pour améliorer la stabilité, la fréquence d’images ou encore le format des clichés. Une option permettrait aussi d’utiliser deux caméras simultanément, si le HDR n’est pas activé. Rien ne semble finalisé à ce stade.