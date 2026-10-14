Se la jouer perso sur Google Photos, c’est du passé : une nouvelle fonction devrait bientôt vous permettre de réunir les clichés de vos proches dans un seul et même album.
Les développeurs de Google Photos n’ont pas chômé cette année : refonte de l’onglet Collections, déploiement des retouches express pour les vidéos, édition IA des photos, création de garde-robe virtuelle et bien d’autres nouveautés sont arrivées sur l'application. La prochaine étape ? Vous aider, vous et vos amis, à retrouver toutes les photos prises lors d’un évènement. On vous explique.
Google Photos prépare un album photo partagé pour vos fêtes
Nos confrères d’Android Authority ont découvert une fonctionnalité très intéressante dans la version 7.97 de Google Photos, en cliquant sur l’icône « + » disponible en haut de l’application. Nommée « Group Camera », l’option permet de créer un album photo de groupe pour un évènement donné, d’inviter ses proches et de collecter ainsi tous les clichés pris lors de la fête. Une fenêtre de huit heures est prévue par défaut, mais il est visiblement possible de choisir ses propres horaires de début et de fin, calés sur un fuseau horaire.
Les invités reçoivent par la suite une notification les invitant à participer à l’album groupé. Ainsi, toutes les photos et vidéos atterrissent au même endroit et il n’y a plus à courir après ses amis pour obtenir des clichés. On ne sait pas pour vous, mais cette perspective nous rend d’ores et déjà très enthousiastes.
Une interface encore en cours de développement
Pour l’instant, on n’en sait pas beaucoup plus sur cette nouvelle option. Les captures partagées indiquent que Google a choisi de proposer une interface de prise de vues distincte. Celle-ci ressemble beaucoup à l’appareil photo des Pixel : on y trouve, en effet, un bouton pour basculer entre le mode photo et le mode vidéo ainsi que des réglages pour améliorer la stabilité, la fréquence d’images ou encore le format des clichés. Une option permettrait aussi d’utiliser deux caméras simultanément, si le HDR n’est pas activé. Rien ne semble finalisé à ce stade.
D’autres fonctions semblent également dans les tuyaux. Un raccourci a notamment été prévu sur l’écran de verrouillage et il sera possible de transformer un album préexistant en album de groupe. Pour ne pas surcharger les albums groupés de photos floues, l’équipe a également prévu une option de prévisualisation qui permettra à l’utilisateur de valider ou non chaque cliché avant ajout. Elle pourra être désactivée à tout moment.
Google n’ayant pas communiqué sur la fonctionnalité « Group Camera », il est impossible de savoir si et quand cette fonctionnalité verra le jour. Si l’option est prometteuse, plusieurs zones d’ombre demeurent : on se demande, par exemple, s’il sera possible, pour ceux qui n’utilisent pas Google Photos, de participer à un album groupé et dans quelles conditions.
Comme toujours, il faudra faire preuve de patience pour avoir des réponses.