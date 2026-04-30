Mais le petit inconvénient avec Wardrobe, c'est que vous ne verrez dans votre catalogue que les vêtements présents sur au moins une photo de votre bibliothèque, et des pièces depuis longtemps données ou jetées pourraient au contraire y apparaître.

En pratique, votre jean du quotidien que vous ne photographiez jamais, votre manteau d'hiver toujours hors cadre, votre tenue de sport portée seul chez vous sont autant de pièces réelles que votre garde-robe virtuelle ignorera totalement.

Il faut aussi avoir beaucoup de photos en tenue dans sa bibliothèque, car l'algorithme de Wardrobe se soucie comme de sa première chemise des milliers de selfies ou de photos de repas que vous avez pris.

Pour constituer le catalogue, Google repère les vêtements et accessoires visibles dans vos photos afin d'en extraire des aperçus individuels, sans avoir communiqué davantage sur le fonctionnement précis du modèle.

Des photos en pied, bien éclairées, donnent de meilleurs résultats, un peu comme le placard digitalisé du film « Clueless » sorti en 1995, dans lequel la protagoniste photographiait ses tenues une par une pour les organiser à l'écran.

Certes, la référence est flatteuse, mais elle s'arrête là. Si vous souhaitez un catalogue Wardrobe qui soit vraiment fidèle à votre dressing ou vos placards à fringues, il va falloir vous prendre en photo avec. N'est pas Cher qui veut.