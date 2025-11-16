Le cœur du problème ? Une concurrence jugée déloyale. Pendant des années, lorsque vous cherchiez un produit, les offres de Google Shopping apparaissaient comme par magie en haut de page, dans un encadré clinquant, tandis que les liens vers les autres comparateurs étaient relégués aux oubliettes numériques. Une manœuvre qui, selon la justice, a permis à Google de détourner massivement le trafic à son profit, laissant des miettes à ses rivaux.

Visiblement, les juges allemands n'ont pas été convaincus par les mesures correctives que Google affirmait avoir mises en place. Le tribunal a estimé que le petit jeu du favoritisme avait duré bien assez longtemps, justifiant une compensation financière pour les plaignants. Idealo, filiale du groupe Axel Springer, empoche ainsi 465 millions d'euros, tandis que Producto se voit attribuer 107 millions. Une somme coquette, même si Idealo en espérait bien plus.