Google veut voir vos pieds mais rassurez-vous, c'est pour la bonne cause.
L'intelligence artificielle et le shopping, c'est une grande histoire d'amour ! OpenAI a récemment déployé les paiements instantanés dans ChatGPT, un assistant IA accompagne depuis maintenant plus d'un an les clients Amazon et l'outil Claude AI s'est même essayé à la gestion d'une boutique (apparemment, ce n'était pas un franc succès).
Misant sur Gemini pour booster les fonctionnalités de Google Shopping, Google a un nouvel objectif en tête : vous aider à trouver chaussure à votre pied. On vous explique.
Google veut vous aider à visualiser vos chaussures
Google est-il devenu fétichiste ? A priori, non : si le géant de la Tech s'intéresse à vos pieds, c'est pour mieux vous vendre des chaussures. Google a, en effet, annoncé cette semaine l'arrivée d'une fonctionnalité d'essayage virtuel de chaussures, capable de percevoir « avec précision les formes et les profondeurs. »
Disponible dans la recherche Google et l'outil Google Shopping, cette nouvelle option a été déployée aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Australie. Comment fonctionne-t-elle ? C'est tout simple : un bouton « Essayer » est désormais présent dans les fiches produit. Il suffit de cliquer dessus et de verser une photo de pied, de préférence avec un bon éclairage, des vêtements ajustés et un arrière-plan clair. On peut ensuite voir une simulation et la comparer, si nécessaire, avec d'autres modèles grâce à un carousel.
Une aide au shopping encore perfectible
Ce n'est pas la première fois que Google s'essaye à cet exercice. Le géant de la Tech a déjà, en juin dernier, mis à disposition des utilisateurs américains l'application expérimentale Doppl. Gratuite, elle permet de créer un avatar numérique et d'essayer diverses tenues.
Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à des résultats parfaits : la fonctionnalité peut se tromper et des inexactitudes sont à prévoir concernant la morphologie de l'utilisateur, ses traits personnels ou le rendu en détail de certains produits. Il faut aussi impérativement être propriétaire de la photo versée ou, a minima, avoir l'autorisation de la partager pour utiliser l'outil.
Du côté de la sécurité des données, on note qu'il est possible de supprimer les images générées ainsi que le visuel de départ. Google explique aussi qu'il ne collecte ni ne stocke aucune donnée biométrique et que les clichés ne seront pas utilisés à des fins de formation.
Si cette nouveauté permettra à de nombreux utilisateurs d'éviter de se déplacer dans les magasins, on se demande tout de même jusqu'où ira l'IA ? Sentir vos pieds ? C'est peut-être déjà dans les tuyaux.