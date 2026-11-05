Swift perdait de l’altitude depuis des années. Dépourvu de moteur, il a été freiné peu à peu par les infimes traces d’air présentes à son altitude, de quoi accélérer progressivement sa chute. Et le sauvetage orchestré par la NASA et la start-up Katalyst n’a pas abouti : le vaisseau LINK, qui devait remonter le télescope de 1 450 kilogrammes sur une orbite plus haute, a subi plusieurs pannes majeures. Swift se dirigeait donc vers une fin certaine, et elle a finalement eu lieu.