Le télescope spatial Swift a achevé son voyage ce 4 novembre en se désintégrant dans l’atmosphère. Une fin discrète pour un engin qui a passé sa vie à traquer les explosions les plus puissantes de l’Univers.
Swift perdait de l’altitude depuis des années. Dépourvu de moteur, il a été freiné peu à peu par les infimes traces d’air présentes à son altitude, de quoi accélérer progressivement sa chute. Et le sauvetage orchestré par la NASA et la start-up Katalyst n’a pas abouti : le vaisseau LINK, qui devait remonter le télescope de 1 450 kilogrammes sur une orbite plus haute, a subi plusieurs pannes majeures. Swift se dirigeait donc vers une fin certaine, et elle a finalement eu lieu.
Swift est rentré dans l’atmosphère au-dessus de l’Indonésie
Le télescope est entré dans l’atmosphère ce mercredi à 13h39 en France. Il se trouvait alors au-dessus du nord de l’île de Sumatra, en Indonésie, a fait savoir la Space Force américaine. Sa chute est restée, a priori, sans conséquence.
Car la NASA s’attendait logiquement à ce que la majeure partie de l’engin brûle en traversant les couches de l’atmosphère. Elle estimait à une chance sur 2 100 que des morceaux survivants blessent quelqu’un. L’agence précise toutefois que certains éléments ont pu résister à la rentrée.
Ce scénario n’a d’ailleurs rien d’exceptionnel. Selon une étude citée par Space.com, au moins trois gros objets, satellites hors service ou étages de fusée, retombent en moyenne chaque jour sur Terre. Un rythme appelé à s’accélérer avec le déploiement des méga-constellations de satellites et qui pourrait, à terme, effectivement poser problème.
Un bilan crucial pour la compréhension du cosmos
Lancé en novembre 2004, le télescope Swift a réalisé des observations jusqu’au 20 octobre dernier. Au fil des années, il a observé plus de 2 000 sursauts gamma et 1 400 supernovae, ces étoiles qui explosent en fin de vie. Il s’est aussi intéressé aux trous noirs qui dévorent la matière, aux éruptions de rayons X de certaines étoiles, ainsi qu’aux comètes et aux astéroïdes de notre Système solaire.
La NASA espère désormais s’inspirer de la mission de sauvetage qui, malgré son échec, a permis de belles avancées, pour prolonger la vie d’autres télescopes. À commencer par l’emblématique Hubble. Ce 29 octobre, l’agence spatiale a ainsi lancé un appel aux entreprises privées pour remonter l’engin sur une autre orbite. Autrement, il subira exactement le même destin que Swift au début des années 30.