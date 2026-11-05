Dans chaque panneau radio, SpaceX installera la plateforme Dragonwing QRU100 de Qualcomm, pour piloter une antenne Massive MIMO à 64 voies d’émission et 64 voies de réception. Avec autant de petites antennes dans un même panneau, l’opérateur sert davantage de téléphones à la fois et dirige mieux le signal vers chacun d’eux. Le traitement du signal sera ensuite confié à une seconde puce, la QDU100, avec un logiciel fourni par Qualcomm. « Dès que le déploiement commencera, l’an prochain, il va monter en puissance très rapidement », souligne Durga Malladi, vice-président exécutif de Qualcomm.

SpaceX dispose des fréquences pour faire tourner ces antennes. En 2025, l’entreprise a racheté à EchoStar ses licences américaines dans la bande des 2 GHz pour environ 17 milliards de dollars, puis elle a annoncé le mois dernier l’achat de fréquences à 800 MHz. Ces ondes basses traversent mieux les murs, et SpaceX promet un signal jusque dans les bâtiments.

Au départ, SpaceX voulait devenir opérateur virtuel, en revendant sous sa marque la capacité d’un réseau existant. Mais AT&T, T-Mobile et Verizon auraient refusé de lui louer le leur, selon Yahoo Finance. D’après le Washington Post, l’entreprise a alors discuté avec EchoStar pour exploiter son opérateur Boost Mobile. Comme l’explique Michael Nicolls, vice-président senior de Starlink, « nous ne devrions plus vivre à une époque où les appels coupent encore, à la maison comme en déplacement ». Starlink promet de réunir satellites et antennes au sol dans un seul réseau national, une première d’après le dirigeant.

Avec ce contrat, Qualcomm gagne un client de poids dans les antennes-relais, un marché où il affronte Marvell, Broadcom et Intel. Le groupe équipe aussi des réseaux 5G au Japon et au Vietnam, et a signé avant SpaceX avec Verizon, Dish et Vodafone, d’après CNBC. Qualcomm et SpaceX parlent d’un premier pas vers une 6G pilotée par l’IA, mais le chantier lancé en 2027 portera bien sur la 5G.