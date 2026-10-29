Il faudra un téléphone sous Android 17 QPR2 ou une version plus récente pour installer une application d'une seule pression. La dernière version de cette mise à jour trimestrielle d'Android, sortie le 16 octobre, est toujours une bêta, et Google ne donne aucune date de sortie de la version finale. Si votre téléphone tourne sous une version antérieure, rien ne changera le 1er décembre, et vous continuerez de valider chaque installation.

Google se fonde sur le pays déclaré dans votre compte, et non sur votre position. Lors d'un séjour aux États-Unis ou dans un autre pays exclu du programme, vous gardez les installations en un geste et les mises à jour automatiques, alors qu'après un déménagement signalé sur votre compte, vous retrouvez les options prévues dans votre nouveau pays de résidence.

Vous donnerez toujours votre accord à chaque installation, simplement d'une seule pression au lieu de plusieurs écrans. Selon les règles du programme, les boutiques « ne doivent pas installer d'applications en silence sans le consentement de l'utilisateur ». Lors d'un téléchargement volumineux ou d'une installation en arrière-plan, elles doivent afficher une notification visible pendant toute l'opération, et laisser sur le téléphone une notification à fermer manuellement quand vous lancez une installation depuis un autre appareil.

En entreprise, les administrateurs informatiques peuvent bloquer l'installation de ces boutiques sur les appareils qu'ils gèrent. Google ne précise pas si les administrateurs peuvent aussi écarter une boutique installée auparavant.

Si vous désinstallez une boutique agréée, vous gardez ses applications sur votre téléphone, mais elles ne reçoivent plus de mises à jour automatiques. Réinstallée plus tard, la boutique reprend la main sur leurs mises à jour sans vous redemander votre accord, à condition qu'aucune autre boutique ne les ait mises à jour entre-temps.