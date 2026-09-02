L’annonce datait, il était temps de la mettre en pratique. Google avait sorti cette vérification d’identité en août 2025, avant de la lancer officiellement en mars 2026, pour empêcher les développeurs bannis de revenir sous une autre identité et pour réduire la présence de logiciels malveillants sur les boutiques concurrentes du Play Store.

Sept boutiques participeront au dispositif dès son entrée en vigueur le 30 septembre, notamment Google Play, HONOR App Market, OPPO App Market, Galaxy Store, Palm Store, V-Appstore et GetApps. Les appareils Android certifiés à partir de la version 7.0 seront concernés.

Selon les chiffres avancés par Google, les applications installées hors du Play Store enregistrent un taux d’infection par logiciels malveillants 50 fois supérieur à celles distribuées par sa propre boutique.

