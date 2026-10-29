Le tout a été entraîné sur 3 800 puces NVIDIA Grace Blackwell, parmi les plus puissantes du marché pour l'IA, dans les centres de données européens de Mistral. Selon la start-up, il lui a fallu pour cela une fraction de la puissance de calcul et des capitaux engagés par les laboratoires fermés, ceux qui gardent leurs modèles sous clé. Arthur Mensch, son patron, juge l'open source « essentiel » pour éviter que l'IA de pointe ne finisse « concentrée entre les mains de quelques acteurs ». Il rappelle que d'autres ont levé « des centaines de milliards » de dollars, quand Mistral en a réuni environ 6 en trois ans. Les poids de ML4 sont désormais en ligne sur Hugging Face, la plateforme de référence pour le partage de modèles d'IA. Les développeurs peuvent aussi l'intégrer à leurs services via l'API de Mistral, et certains utilisateurs de Vibe, l'assistant de Mistral anciennement baptisé Le Chat, y ont déjà accès. Après Voxtral 3, une famille de modèles et d'agents vocaux, d'autres modèles de cette nouvelle génération sont promis dans les mois à venir.