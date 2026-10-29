Samsung règne depuis des années sur le marché des smartphones pliants, mais l’arrivée d’Apple pourrait changer la donne plus vite que prévu. TrendForce estime que l’iPhone Duo pourrait déjà représenter près de 30 % du marché mondial en 2027, à quelques points seulement de son rival sud-coréen.
Apple n’aura peut-être pas à attendre plusieurs générations pour se faire une place sur le marché des smartphones pliants. Selon les dernières projections de TrendForce, l’iPhone Duo pourrait capter 29,8 % du marché mondial en 2027. Le cabinet tablait déjà sur 24,8 % en 2026, avec environ 5 millions d’appareils expédiés, alors même que le marché devrait quasiment stagner cette année-là.
L’iPhone Duo pourrait capter près de 30 % du marché en 2027
En 2027, le marché des smartphones pliants pourrait subir quelques perturbations avec l’arrivée d’Apple. TrendForce anticipe 23,5 millions de smartphones pliants expédiés dans le monde, soit une progression de 16,3 % sur un an. L’arrivée d’Apple pourrait contribuer à relancer la demande, alors que les fabricants Android devraient, quant à eux, traverser une période moins favorable.
Les délais de livraison donnent, selon le cabinet, une première indication de l’accueil réservé à l’iPhone Duo. Quelques heures après l’ouverture des précommandes, le site d’Apple annonçait des livraisons pouvant être repoussées jusqu’en janvier 2027 pour certaines commandes. Ce seul constat ne suffit évidemment pas à mesurer les ventes réelles (tout dépend aussi des stocks disponibles et des capacités de production d’Apple), mais va dans le sens des prévisions relativement ambitieuses de TrendForce.
Samsung conserverait la première place, mais son avance se réduirait
Sans réelle surprise, Samsung resterait en tête du classement en 2027, mais sa part de marché passerait de 35,1 % en 2026 à 31,9 %. Dans le même temps, Apple grimperait déjà à la deuxième marche du podium avec 29,8 %. L’écart entre les deux marques concurrentes ne serait alors plus que de 2,1 points. À la troisième place, Huawei, qui reculerait également de 24,8 % à 21,3 %.
On le rappelle : ces chiffres restent des estimations. Samsung conserverait donc potentiellement la première place dans le scénario de TrendForce, mais son avance serait malgré tout nettement réduite.
Pour le cabinet, l’atout d’Apple tient notamment à sa maîtrise conjointe des puces, du système d’exploitation et de l’écosystème d’applications. L’enjeu ne se limite pas à proposer un écran qui se plie, encore faut-il que les applications exploitent correctement la surface supplémentaire offerte par ce format et que le matériel résiste à une utilisation prolongée.
Force est de constater que sur ces deux aspects, l’iPhone Duo n’est pas encore totalement au point. Certaines applications affichent encore des bandes noires ou n’utilisent pas pleinement l’écran déplié. Des signalements de dalles fissurées ont par ailleurs remis sur la table la question de la fiabilité et du coût des réparations, surtout pour un appareil facturé au minimum 2 339 euros.
Une chose est certaine, la course au smartphone pliant ne se jouera pas uniquement sur les parts de marché. Pour Apple, il faudra transformer l’intérêt suscité par son premier modèle en demande durable. Pour Samsung, l’enjeu sera de préserver une avance qui, selon TrendForce, pourrait déjà se réduire à presque rien en 2027.