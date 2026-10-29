Pour le cabinet, l’atout d’Apple tient notamment à sa maîtrise conjointe des puces, du système d’exploitation et de l’écosystème d’applications. L’enjeu ne se limite pas à proposer un écran qui se plie, encore faut-il que les applications exploitent correctement la surface supplémentaire offerte par ce format et que le matériel résiste à une utilisation prolongée.

Force est de constater que sur ces deux aspects, l’iPhone Duo n’est pas encore totalement au point. Certaines applications affichent encore des bandes noires ou n’utilisent pas pleinement l’écran déplié. Des signalements de dalles fissurées ont par ailleurs remis sur la table la question de la fiabilité et du coût des réparations, surtout pour un appareil facturé au minimum 2 339 euros.

Une chose est certaine, la course au smartphone pliant ne se jouera pas uniquement sur les parts de marché. Pour Apple, il faudra transformer l’intérêt suscité par son premier modèle en demande durable. Pour Samsung, l’enjeu sera de préserver une avance qui, selon TrendForce, pourrait déjà se réduire à presque rien en 2027.