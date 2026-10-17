Le rapport de GF Securities prévoit une hausse de 4 % des livraisons d’Apple sur un an, à 257 millions d’iPhone en 2026. Pour sa part, Samsung suivrait avec 241 millions de smartphones, soit un volume qui resterait globalement stable par rapport à l’année dernière. Le géant de Cupertino conserverait la première place du classement des fabricants, qu’il occupait déjà en 2024 et en 2025.

Selon le rapport, cette progression devrait également se refléter dans la part de marché mondiale de la marque à la pomme, qui atteindrait 24 % en 2026, contre 20 % en 2025 et 19 % en 2024. Une évolution qui rejoint d’ailleurs les données évoquées dans notre précédent article sur le record atteint par Apple lors du troisième trimestre, dans un marché mondial des smartphones en grande perte de vitesse.

À l’échelle du secteur, GF Securities anticipe pourtant une baisse de 14,2 % des livraisons en 2026, à 1,08 milliard d’appareils. Les analystes décrivent même les années 2026 et 2027 comme « l’une des périodes les plus difficiles » pour l’industrie, principalement en raison de la flambée des prix de la mémoire. Celle-ci pousserait déjà les fabricants à réduire leurs volumes et à augmenter leurs tarifs.