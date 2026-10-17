Alors que les ventes mondiales de smartphones devraient reculer en 2026, Apple ferait mieux que résister à la tendance, avec des livraisons attendues en hausse. Mais cette dynamique ne profite pas à tous ses modèles : l’iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo doivent composer avec des difficultés de production et des retours moins enthousiastes pour les versions Pro.
Alors que les fabricants de smartphones s’attendent à une année 2026 difficile, Apple ferait figure d’exception. La société GF Securities prévoit une hausse de 4 % de ses livraisons, quand le marché mondial devrait plonger de 14,2 %. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour le constructeur à la pomme : les iPhone 18 Pro séduiraient moins que prévu et la production de l’iPhone Duo, qui se revend déjà à prix d’or sur eBay, serait revue à la baisse.
Apple pourrait creuser l’écart avec Samsung en 2026
Le rapport de GF Securities prévoit une hausse de 4 % des livraisons d’Apple sur un an, à 257 millions d’iPhone en 2026. Pour sa part, Samsung suivrait avec 241 millions de smartphones, soit un volume qui resterait globalement stable par rapport à l’année dernière. Le géant de Cupertino conserverait la première place du classement des fabricants, qu’il occupait déjà en 2024 et en 2025.
Selon le rapport, cette progression devrait également se refléter dans la part de marché mondiale de la marque à la pomme, qui atteindrait 24 % en 2026, contre 20 % en 2025 et 19 % en 2024. Une évolution qui rejoint d’ailleurs les données évoquées dans notre précédent article sur le record atteint par Apple lors du troisième trimestre, dans un marché mondial des smartphones en grande perte de vitesse.
À l’échelle du secteur, GF Securities anticipe pourtant une baisse de 14,2 % des livraisons en 2026, à 1,08 milliard d’appareils. Les analystes décrivent même les années 2026 et 2027 comme « l’une des périodes les plus difficiles » pour l’industrie, principalement en raison de la flambée des prix de la mémoire. Celle-ci pousserait déjà les fabricants à réduire leurs volumes et à augmenter leurs tarifs.
iPhone 18 Pro et iPhone Duo : les contraintes de production s’accumulent
La dynamique d’Apple ne signifie pas pour autant que tous ses modèles rencontrent le même succès. Jeff Pu et Henry Huang évoquent un accueil relativement tiède pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Ils l’attribuent en partie à la concurrence interne de l’iPhone Duo, qui pourrait détourner une partie des acheteurs des modèles Pro, mais aussi aux critiques visant le poids de ces derniers.
On pourrait également rajouter à cette analyse la hausse de prix de 150 euros (+100 dollars au États-Unis), l’absence de Siri AI dans plusieurs régions du monde, dont la France, ou encore le manque de véritables nouveautés marquantes pour justifier un changement d'appareil.
Les deux analystes signalent enfin des contraintes de fabrication. Les difficultés liées à la charnière du smartphone pliant conduiraient Apple à ramener son objectif de production pour 2026 de 7 à 6 millions d’unités. Pour les iPhone 18 Pro et Pro Max, le plan serait abaissé à 72 millions d’appareils, essentiellement en raison de contraintes associées à leur appareil photo à ouverture variable.