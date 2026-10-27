L'affaire remonte à juin dernier, lorsque le Pentagone a inscrit Alibaba sur une liste d'entreprises qu'il considère comme apportant un soutien à l'armée chinoise. Cette décision est le fruit de décisions globales de durcissement des restrictions américaines visant les technologies chinoises. Le département du Trésor a par ailleurs mis en place des limitations concernant les investissements américains dans l'intelligence artificielle et les biotechnologies chinoises.