Anthropic avait été mis de côté par le Pentagone à cause d'un différend sur l'utilisation de ses IA. Une mesure qui vient d'être invalidé par la justice américaine.
Au début d'année, on apprenait que le Pentagone, qui signait des contrats avec tous les géants de l'intelligence artificielle, avait décidé de blacklister Anthropic. Une décision motivée par le fait que la firme de Dario Amodei ne voulait pas laisser une libre utilisation de ses modèles IA par l'armée américaine, et avait posé quelques limites. Depuis, il y a eu des discussions et des attaques en justice. Et le dossier pourrait avoir trouvé sa fin aujourd'hui.
Un juge retoque le blacklistage d'Anthropic
Non, Pete Hegseth, le chef du Pentagone, ne pouvait pas décider sur un caprice de blacklister Anthropic. Une juge de Californie vient en effet de statuer sur cette question, et l'a invalidée, en la caractérisant comme « illégale et sans fondement ».
Elle enjoint ainsi à l'ensemble des entités liées à l'exécutif et aux ministères de rompre leurs contrats avec le créateur de Claude. Pour rappel, la Maison-Blanche avait qualifié Anthropic d'entreprise « d'extrême gauche, "woke", qui tente de contrôler l'activité militaire »
La sécurité nationale ne doit pas être utilisée pour tout et n'importe quoi
Pour la juge Rita Lin, « le fait d'invoquer sans fondement la sécurité nationale ne constitue pas un blanc-seing pour punir et exercer des représailles contre les détracteurs du gouvernement ».
Évidemment, on s'est rapidement félicité de cette décision. La start-up, qui devrait faire une entrée en Bourse incroyable, s'est par ailleurs dite « déterminée à collaborer de manière constructive avec le gouvernement afin de mettre l'IA au service de notre sécurité nationale, pour que tous les Américains puissent bénéficier de cette technologie ».
Anthropic doit aujourd'hui toujours faire face à une seconde affaire judiciaire à Washington, qui la pose une fois encore en face du Pentagone. Ici, il s'agit d'une décision qui pourrait l'exclure de contrats gouvernementaux civils.
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