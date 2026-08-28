Pour la juge Rita Lin, « le fait d'invoquer sans fondement la sécurité nationale ne constitue pas un blanc-seing pour punir et exercer des représailles contre les détracteurs du gouvernement ».

Évidemment, on s'est rapidement félicité de cette décision. La start-up, qui devrait faire une entrée en Bourse incroyable, s'est par ailleurs dite « déterminée à collaborer de manière constructive avec le gouvernement afin de mettre l'IA au service de notre sécurité nationale, pour que tous les Américains puissent bénéficier de cette technologie ».

Anthropic doit aujourd'hui toujours faire face à une seconde affaire judiciaire à Washington, qui la pose une fois encore en face du Pentagone. Ici, il s'agit d'une décision qui pourrait l'exclure de contrats gouvernementaux civils.