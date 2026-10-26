Ce fut une véritable course contre la montre. Comme tous les satellites en orbite basse, Swift subit la traînée de l’atmosphère. Un phénomène accentué par l’activité solaire récente, qui lui a fait peu à peu perdre de l’altitude. Si sa fin était alors inéluctable, la NASA a entamé une mission inédite pour le sauver, en partenariat avec la start-up Katalyst. Mais celle-ci a échoué, de quoi permettre au télescope de reprendre les observations avant sa destruction.