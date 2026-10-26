Le réalisateur Dev Walker et le studio Wonder Studios ont monté sept minutes d’Odyssée avec des images générées par Grok Imagine. Elon Musk promettait en juillet un long-métrage complet avant la fin de l’année, et il a finalement relayé sur X le premier épisode d’une série.
Pénélope va encore faire et défaire sa toile, mais pas sur la Toile. Elon Musk a passé des mois à critiquer le casting de L’Odyssée de Christopher Nolan, tournée intégralement en IMAX 70 mm et sortie en France le 15 juillet dernier. Une semaine plus tard, il a promis sur X que son générateur d’images et de vidéos, Grok Imagine, réaliserait avant la fin de 2026 « un long-métrage adapté de L’Odyssée, historiquement exact et fidèle à l’art d’Homère ». C'est chose faire avec une mise en ligne du premier épisode que vous pourrez voir dans la vidéo ci-dessous. Elles disposent donc d’un peu plus de deux mois pour livrer un film entier, alors que chaque vidéo de Grok Imagine est limitée à quinze secondes.
Des séquences de quinze secondes, assemblées par un réalisateur
Les vidéos de Grok Imagine durent quinze secondes au maximum, avant une éventuelle prolongation, d’après la documentation de xAI que cite ActuaLitté. Les clips proposés lors du lancement du générateur vidéo, à l’été 2025, étaient plafonnés à cette durée eux aussi. Pour sept minutes d’épisode, il faut donc l’équivalent d’au moins vingt-huit clips, sans compter les prises écartées au montage.
Un humain signe tout de même la réalisation. Les équipes de Grok Imagine créditent une « collaboration créative » avec Dev Walker et Wonder Studios, dont les films et les publicités sont fabriqués avec l’IA générative. Le studio a accompagné la sortie de l’épisode d’une formule sur X, « Homère n’avait pas Grok… nous, si ».
Entre deux clips, le réalisateur doit surtout conserver les visages et les costumes des personnages. Dans un guide publié sur X quelques jours avant l’épisode, l’équipe de Grok Imagine conseillait de rassembler des images de référence dans un canevas, puis de partir de ces images pour dessiner d’autres personnages et les décors. Dans l’épisode, mis en ligne en 4K, des navires aux voiles noires traversent une mer grise, puis des hommes barbus apparaissent tour à tour après une longue introduction en voix off, portée par un narrateur à l’accent britannique. La suite est très « réaliste » comme vous pouvez le voir. Ulysse part faire la guerre de Troie et laisse Pénélope, sa chère et tendre, et leur fils nourrisson, Télémaque, sur terre. Une histoire d'amour qui va devoir affronter l'épreuve de la séparation. Enfin, on connaît l'histoire.
Un peu plus de deux mois pour livrer le long-métrage promis
Interrogé sur X en juillet, le chatbot Grok avait répondu que le projet de son propriétaire avait de « faibles probabilités » d’aboutir avant la fin de l’année, rapportait ActuaLitté. L’entreprise d’Elon Musk n’a dit ni combien d’épisodes suivront, ni à quel rythme. Anthony Ha, journaliste chez TechCrunch, vérifiait combien de temps il restait avant même la moitié de la vidéo, lui qui a suivi sans peine les presque trois heures du film de Nolan. Il voit mal qui regarderait sept minutes de plus, « encore moins un film entier ».
Christopher Nolan a tourné le sien avec des milliers de techniciens et de comédiens dans six pays, et les recettes de son Odyssée sont supérieures à 1,1 milliard de dollars dans le monde. Hugo Travers lui a demandé en juillet, pour HugoDécrypte, si l’IA pouvait finir en cheval de Troie. « L’IA est un cheval de Troie dont tout le monde sait que les Grecs sont à l’intérieur », a répondu le cinéaste en riant. Une petite figurine de cheval sculptée est justement visible dans l’épisode de Grok.
Dans leur publication, les équipes de Grok Imagine ont proposé aux internautes de raconter pas à pas la fabrication de l’épisode, s’ils le réclamaient dans les commentaires. En attendant, le nombre de clips générés et la part du travail humain au montage sont inconnus.