Les vidéos de Grok Imagine durent quinze secondes au maximum, avant une éventuelle prolongation, d’après la documentation de xAI que cite ActuaLitté. Les clips proposés lors du lancement du générateur vidéo, à l’été 2025, étaient plafonnés à cette durée eux aussi. Pour sept minutes d’épisode, il faut donc l’équivalent d’au moins vingt-huit clips, sans compter les prises écartées au montage.

Un humain signe tout de même la réalisation. Les équipes de Grok Imagine créditent une « collaboration créative » avec Dev Walker et Wonder Studios, dont les films et les publicités sont fabriqués avec l’IA générative. Le studio a accompagné la sortie de l’épisode d’une formule sur X, « Homère n’avait pas Grok… nous, si ».

Entre deux clips, le réalisateur doit surtout conserver les visages et les costumes des personnages. Dans un guide publié sur X quelques jours avant l’épisode, l’équipe de Grok Imagine conseillait de rassembler des images de référence dans un canevas, puis de partir de ces images pour dessiner d’autres personnages et les décors. Dans l’épisode, mis en ligne en 4K, des navires aux voiles noires traversent une mer grise, puis des hommes barbus apparaissent tour à tour après une longue introduction en voix off, portée par un narrateur à l’accent britannique. La suite est très « réaliste » comme vous pouvez le voir. Ulysse part faire la guerre de Troie et laisse Pénélope, sa chère et tendre, et leur fils nourrisson, Télémaque, sur terre. Une histoire d'amour qui va devoir affronter l'épreuve de la séparation. Enfin, on connaît l'histoire.