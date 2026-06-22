Google injecte environ 75 millions de dollars dans A24, une somme comparable à ce que le fonds Thrive Capital avait engagé lors du dernier tour de table en 2024, qui valorisait le studio à 3,5 milliards de dollars. C’est la première fois que le géant de la recherche prend une participation dans un studio de cinéma. L’accord, pluriannuel et non exclusif, ne donne pas à Google accès à la bibliothèque de films et séries d’A24.Sur le plan opérationnel, c'est DeepMind, l’unité de recherche en IA d’Alphabet, qui pilotera le volet technologique du partenariat. De son côté, A24 s’appuiera sur A24 Labs, une équipe d’une vingtaine de personnes constituée autour de Scott Belsky, ancien cadre d’Adobe recruté l’an dernier. Cette cellule travaille déjà sur une application de story-boards générés par IA, ces esquisses visuelles utilisées pour anticiper les problèmes avant le début du tournage.

Belsky insiste sur une approche délibérément différente de ce que l’industrie tech a proposé jusqu’ici : « Nous pensons qu'il existe de meilleures utilisations qui préservent le contrôle créatif et soutiennent la prise de risques ». Les outils développés, précise-t-il, « ne ressembleront en rien aux IA de génération promptée que les gens trouvent inconfortables ». Via ces déclarations, A24 explique que l’IA sera utilisée pour aider à la création, et non pas pour réaliser des scènes ou des plans à moindre coût.